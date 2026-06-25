Nuevo local para El Brillante en el centro de Córdoba: la panadería con el sello del mejor panadero del mundo y Solete Repsol

La Panadería El Brillante, uno de los referentes del sector a nivel mundial, amplía su presencia en Córdoba con un nuevo local en el centro de la capital que se suma a su sede en el número 7 de la Avenida de la Arruzafa.

La firma ha colgado el cartel de próxima apertura en Avenida Gran Capitán, 16, en pleno corazón de Córdoba, en el mismo bulevar de Gran Capitán, y espera abrir las puertas de su nuevo establecimiento en septiembre, coincidiendo con el final de las vacaciones de los cordobeses y el inicio de un nuevo curso.

Próxima apertura de Panadería El Brillante, en Gran Capitán / A. J. GONZÁLEZ

El obrador con el mejor panadero del mundo

El éxito de la Panadería El Brillante cuenta con el refrendo de su director técnico, José Roldán, galardonado con el título de Mejor Panadero del Mundo 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC), referencia del sector a nivel global. Además, este mismo año, el repostero sumó un nuevo reconocimiento internacional a una trayectoria ya brillante al recibir la medalla que certifica su incorporación al exclusivo Select Club de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC), una distinción reservada a algunas de las figuras más influyentes del sector en todo el mundo.

José Roldán en el obrador de la Panadería El Brillante. / A. J. GONZÁLEZ

La trayectoria de José Roldán representa la tradición y vanguardia en la panadería. Hijo de panaderos, desde pequeño aprendió en el obrador familiar donde se nutrió del carácter más artesano de la profesión. Un aprendizaje que reforzó con una sólida formación técnica en escuelas de referencia de España, Francia y Suiza y que posteriormente complementó con sus estudios en Ciencias Económicas por la Universidad de Córdoba para contribuir a la visión estratégica del negocio.

En el día a día, Roldán compagina su papel de formador internacional con la dirección técnica de la panadería El Brillante, donde tiene su base y desde donde hace realidad su pasión investigando y desarrollando nuevas propuestas, posicionando a la panadería española en el mapa mundial.

Así será el nuevo establecimiento de El Brillante en Córdoba

Al igual que su matriz de la Arruzafa, el nuevo local ofrecerá a diario pan y dulces artesanos elaborados en su propio obrador, así como helados y otras propuestas, que podrán disfrutarse en sala o en la amplia terraza instalada junto a la fuente del bulevar con esquina a Ronda de los Tejares, una de las principales arterias de la capital.

En buen oficio de la Panadería El Brillante cuenta con más de un siglo de historia, aunque sus orígenes se remontan a 1880 cuando el abuelo de Ángel Roldán León fundó la Casa el Pisto y el Horno De la Cruz, en la célebre Plaza de San Miguel. De este original Horno De la Cruz, la familia escinde el mismo negocio en varias ramas y nace el Horno Panadería San Miguel, trasladándose a la histórica Venta Vargas, sita en Avenida del Brillante número 72.

Desde 1919 hasta hoy, El Brillante es un referente en la ciudad de Córdoba y el resultado de tratar materia prima de primera calidad, ofrecer producto tradicional e innovador.

Una panadería con Solete Repsol

El buen hacer de este obrador centenario le ha hecho merecedor de la distinción de un Solete Repsol, obtenido en el sello en la edición otoño-invierno 2024. Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.

Instalaciones de El Brillante en La Arruzafa / GUÍA REPSOL

De la Panadería EL Brillante, la Guía Repsol destaca “su pan de masa madre y sus dulces tradicionales de Córdoba”. Unos productos que, en breve, estarán disponibles en pleno centro de la capital.