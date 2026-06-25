Bomberos de Córdoba viajarán con un contingente español de rescate tras el terremoto de Venezuela

Bomberos de Córdoba formarán parte del contingente de emergencia que se prepara para viajar a Venezuela tras los dos terremotos que han dejado, al menos, 164 personas fallecidas y 971 heridas. La ONG Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) ha activado de urgencia su protocolo de rescate y prevé desplazar a un equipo español compuesto por entre 10 y 15 especialistas.

Según ha informado este jueves el presidente de la organización, Antonio Nogales, en declaraciones a los medios en el Parque de Bomberos de Huelva, el operativo comenzó a diseñarse a las 2.30 horas, nada más recibirse las primeras noticias del seísmo.

El grupo estará integrado por efectivos de distintas delegaciones de España, entre ellas Madrid, Córdoba y Huelva. En el dispositivo participarán guías caninos de localización, personal experto en desescombro y saneamiento, así como una Unidad Médica. El contingente llevará además material sanitario y unas dos toneladas de equipamiento técnico.

Bomberos de Córdoba en un operativo clave para las primeras 72 horas

Nogales ha destacado la importancia de actuar con rapidez, especialmente durante las primeras 72 horas tras un terremoto, un periodo considerado decisivo para localizar personas con vida bajo los escombros.

“Lo que necesitan allí son equipos de rescate, sobre todo equipos técnicos especializados. Los compañeros sobre el terreno nos han trasladado que no cuentan con muchas herramientas”, ha explicado el presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras.

El contingente español se ha diseñado como un equipo polivalente y autónomo, preparado para intervenir en las distintas fases de la emergencia: desde la localización de personas sepultadas con perros de rescate, hasta el desescombro, el saneamiento de estructuras y la estabilización sanitaria de las víctimas.

La falta de información desde la zona cero preocupa a la ONG

Uno de los aspectos que más inquieta a la organización es la escasa información que llega desde la zona más afectada por el terremoto. “Nos tiene un poco preocupados el hecho de no tener noticias de la zona cero. El hecho de que no esté llegando casi información nos hace pensar que es un terremoto de grandes dimensiones”, ha advertido Nogales.

El responsable de BUSF prevé que durante las próximas horas se produzca un “aluvión de nueva información e imágenes” conforme avance la jornada y se conozca con más precisión el alcance de los daños.

El principal obstáculo para la salida del equipo español es ahora mismo de carácter logístico, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, lo que mantiene bloqueados los vuelos comerciales. Pese a ello, la ONG estudia rutas alternativas, incluida la posibilidad de viajar a través de otros países y completar el desplazamiento por carretera.

“En el momento en que tengamos una ruta confiable para desplazarnos, nos iremos; el protocolo ya está en funcionamiento y todo el mundo está preparado para salir en cualquier momento”, ha concluido Nogales.