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Sucesos

Los bomberos de Córdoba actúan en un nuevo incendio en la antigua sede de UGT de la calle Marbella

El edificio abandonado ha sido foco de altercados y sucesivos fuegos en los últimos años

Interior del antiguo edificio de la UGT tras uno de los múltiples incendios que ha sufrido el inmueble.

Interior del antiguo edificio de la UGT tras uno de los múltiples incendios que ha sufrido el inmueble. / AJ GONZÁLEZ

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han actuado este jueves en un nuevo incendio en la antigua sede de la UGT ubicado en la calle Marbella, en el barrio del Sector Sur. No es la primera vez en los últimos años que este edificio, que volverá a tener vida tras décadas abandonado, arde o es protagonista de algún altercado.

Los efectivos han recibido el aviso a las 21.00 horas de este jueves de un fuego en la calle Marbella, por lo que se han desplazado hasta el lugar para apagar las llamas. Según han explicado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), han ardido ropa y enseres del interior del inmueble en el que se refugian personas sin hogar.

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Situación de la antigua sede de UGT en la calle Marbella, tras un incendio. / Manuel Murillo

Los incendios y los incidentes son ya habituales en este espacio en el que ya trabaja la Junta de Andalucía para darle una nueva vida, algo que los vecinos del barrio del Sector Sur llevan años reivindicando, ya que, como han denunciado en múltiples ocasiones, el edificio en un nido de suciedad y de infecciones.

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