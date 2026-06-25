El Ayuntamiento de Córdoba activará ayudas de emergencia para la atención de los damnificados por los terremotos en Venezuela

El Ayuntamiento de Córdoba activará las ayudas de emergencia vinculadas a la delegación de Cooperación y Solidaridad para colaborar en la atención a los damnificados por los terremotos que han sacudido el norte de Venezuela. Estas ayudas, que se pondrán en marcha con carácter de urgencia, tienen como objetivo contribuir en las labores de asistencia humanitaria y reconstrucción de las zonas afectadas.

La delegada de Cooperación, Narci Ruiz, ha mostrado la “total disposición del consistorio cordobés para colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a paliar los efectos de esta tragedia”. Al mismo tiempo, ha adelantado que “durante los próximos días trabajaremos para concretar la aportación municipal que podemos asumir con cargo a estas ayudas”. Una cantidad que se transferirá a las organizaciones no gubernamentales que se encuentren interviniendo directamente sobre el terreno.

Para Ruiz, esta fórmula “permite que la ayuda que podemos prestar desde la distancia llegue de forma más rápida y directa a la población venezolana, a quien quiero transmitir toda nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos”. De igual forma, la concejala ha enviado un mensaje de ánimo a la población venezolana que reside actualmente en Córdoba.

En el mismo sentido, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado su “conmoción ante las noticias que estamos conociendo en las últimas horas tras los terremotos que han azotado Venezuela”. En este sentido, el primer edil de la ciudad confía en que la actuación de los servicios de emergencia minimicen el número de víctimas mortales y de heridos, al tiempo que ha expresado “la voluntad total de Córdoba para colaborar, como siempre hemos demostrado”.

La delegación de Cooperación y Solidaridad ha desplegado líneas de ayuda similares para hacer frente a otras crisis humanitarias. Destaca la puesta en carga, por segundo año consecutivo, de una subvención a Unicef por valor de 50.000 euros para la cobertura de necesidades alimentarias de niños en la Franja de Gaza. Igualmente, en este mismo mes, el consistorio ha dado trámite a una línea de ayuda para la recuperación agrícola de Mozambique, dotada con 12.000 euros de presupuesto; al mismo tiempo que prepara la activación de otras acciones en territorios afectados por conflictos armados.