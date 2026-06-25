Autorizan la primera fase de rehabilitación del Salón Liceo del Círculo de la Amistad de Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha emitido un informe favorable sobre el proyecto básico y de ejecución para la restauración y rehabilitación del salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

En esta primera fase, la actuación se centrará en la recuperación de la impermeabilidad de la cubierta, la mejora de los revestimientos y la optimización de las instalaciones de mantenimiento. La prioridad es atajar de raíz las patologías externas que amenazan la conservación del Salón Liceo, garantizando su estanqueidad y seguridad estructural sin alterar el ritmo de actividades del espacio.

Esta intervención, dotada con un presupuesto general de 498.710,80 euros, supone el primer gran paso firme dentro del plan director de la entidad para devolver la fisonomía y esplendor original a uno de los espacios culturales y sociales de referencia en la ciudad. En etapas posteriores, se acometerá la restauración artística de los estucados, molduras y la remodelación definitiva del escenario del salón.

Al tratarse de un inmueble protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), la propuesta ha obtenido la preceptiva autorización conforme a la normativa vigente y con algunas prescripciones técnicas. El edificio está integrado, además, en el Conjunto Histórico de Córdoba, catalogado con la máxima protección.

Un entorno monumental único

El Real Círculo de la Amistad, ubicado sobre el solar del antiguo Convento de monjas agustinas de Nuestra Señora de las Nieves, desamortizado en 1836, se emplaza en el límite este de la antigua Villa, un sector de altísimo valor histórico rodeado por monumentos de la talla del Templo Romano, la Iglesia de San Pablo o el Convento de Capuchinas. Cuenta con una superficie de 4.395 metros cuadrados y organiza sus dependencias en torno a grandes patios: el patio central, antiguo claustro conventual de estilo manierista, un patio jardín y un tercer patio trasero.

El salón Liceo ocupa el espacio de la antigua iglesia conventual. Es una imponente nave rectangular decorada profusamente al gusto ecléctico decimonónico, cuyos muros y techos albergan los famosos lienzos de gran formato del artista sevillano José María Rodríguez de Losada, realizados entre 1867 y 1878.