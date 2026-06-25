Aucorsa permite ya el pago con tarjeta y móvil en todos los autobuses urbanos de Córdoba

Ya se puede pagar con tarjeta y móvil en todos los autobuses urbanos de Córdoba. La empresa municipal Aucorsa ha culminado este jueves la instalación de los dispositivos que permiten esta forma de pago en toda su flota, integrada por 142 vehículos.

Esta modalidad de pago entra en funcionamiento tras una semana de pruebas en la línea 3 y en el servicio especial al aeropuerto de Córdoba. Durante este periodo, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba, se han validado un total de 1.530 billetes pagados con tarjeta bancaria. La jornada en la que más se usó este nuevo servicio fue este miércoles (220 pagos) seguida del jueves 18 de junio (216) y el sábado 20 (211 billetes).

Por ahora, los usuarios pueden adquirir mediante pago con tarjeta o teléfono móvil tanto el billete sencillo como el billete especial. No obstante, presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano ha avanzado que próximamente se incorporará el servicio de bonobús digital, de forma que también se pueda pagar y recargar desde el smartphone.

Según ha explicado Aucorsa, inicialmente estaba previsto que el periodo de prueba se extendiese durante unos 30 días, pero el alcalde de Córdoba, José María anunció la semana pasada que la medida entraría en vigor de manera definitiva esta semana dado el "éxito" del ensayo.

Línea 3 de Aucorsa, en la que ya se ha iniciado el pago con tarjeta en los autobuses. / Manuel Murillo

Jordano, en esta misma línea, ha calificado las cifras del periodo de prueba como un “éxito rotundo” y ha destacado que el sistema “no ha registrado ninguna incidencia destacable” durante los últimos días. Según ha explicado, esta evolución ha permitido reducir de forma notable el periodo de pruebas en condiciones reales de servicio.

Contrato de cinco años y campaña informativa

El Ayuntamiento ha recordado que el nuevo servicio se presta dentro del contrato de adquirencia bancaria adjudicado por Aucorsa por 143.799,68 euros, destinado a la implantación, soporte, mantenimiento y operación de la plataforma de gestión de pagos durante los próximos cinco años.

El desarrollo del sistema ha incluido varias fases técnicas, como la integración con los sistemas de billetaje, la incorporación de redes de autorización de pago, la homologación bajo el estándar Europay Mastercard Visa (EMV), pruebas de laboratorio y comprobaciones en entorno controlado.

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha detallado que esta medida responde a “una de las principales demandas” de la ciudadanía y sitúa a la empresa pública de transporte en una posición destacada a nivel nacional.