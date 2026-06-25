Empresarios de la construción
La asamblea general de Construcor reelige como presidenta a María Dolores Jiménez para un nuevo mandato
La unidad empresarial y la defensa del sector sentarán las bases de la nueva etapa de Jiménez al frente de la patronal de la construcción
La asamblea general electoral de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) ha reelegido a María Dolores Jiménez como presidenta para un nuevo mandato que afronta con la prioridad de seguir defendiendo la importancia de las empresas, en general, y del sector de la construcción en particular como ejes del sistema económico.
Tras su reelección al frente de la entidad, Jiménez ha señalado que durante el presente mandato situará la unidad empresarial como el principal activo de la entidad y que defenderá la necesidad de que los poderes públicos faciliten un marco “más sencillo y estable” para un sector que, según ha advertido, afronta “un futuro lleno de incógnitas, en lo económico y en lo jurídico”.
Construcor duplica sus asociados
Durante el encuentro, la presidenta ha hecho balance de la gestión desarrollada durante el último ejercicio y ha destacado que Construcor ha duplicado su número de asociados en un solo año. Según ha apuntado Jiménez, la organización ha incorporado empresas de distintos subsectores vinculados a la construcción, la promoción inmobiliaria y las infraestructuras, además de reforzar sus relaciones con entidades sectoriales de ámbito andaluz y nacional.
Jiménez también ha subrayado la reorganización que han sufrido los servicios internos de asesoramiento y gestión tras la aplicación del Plan Estratégico, con la creación de la secretaría general colegiada y la dirección general.
Además, la dirigente empresarial ha reivindicado el papel de las empresas como “espina dorsal” del sistema económico. Para Jiménez, las empresas son “los que invertimos, los que arriesgamos, los que creamos empleo”. En este contexto, también ha defendido la actuación del sector durante el reciente conflicto de los gruistas y ha asegurado que el mismo ha sido un "ejemplo de unidad empresarial frente a la conflictividad".
Triple demanda
En el plano reivindicativo, la presidenta de Construcor ha trasladado a las administraciones una triple demanda: simplificación normativa, escucha institucional y estabilidad. Uno de los ámbitos en los que ha puesto el foco ha sido en la vivienda en Córdoba. Jiménez ha criticado la “maraña” de trabas administrativas y la fiscalidad actual que -asegura- encarece de media un 25% los precios finales.
La dirigente de la patronal de la Construcción ha cerrado su intervención con un mensaje optimista sobre la evolución de Córdoba, al considerar que la ciudad “está dando un salto” gracias a una dinámica inversora, lo que para ella hace que la ciudad tenga "mejores perspectivas que otros territorios. También ha valorado la existencia de un gobierno estable que, a su juicio, aporta seguridad jurídica.
Para concluir, la presidenta ha mostrado la disposición de Construcor a colaborar con las administraciones, organizaciones sectoriales y colegios profesionales para “seguir construyendo la Córdoba del futuro entre todos”.
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo