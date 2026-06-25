La asamblea general de Construcor reelige como presidenta a María Dolores Jiménez para un nuevo mandato

La asamblea general electoral de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) ha reelegido a María Dolores Jiménez como presidenta para un nuevo mandato que afronta con la prioridad de seguir defendiendo la importancia de las empresas, en general, y del sector de la construcción en particular como ejes del sistema económico.

Tras su reelección al frente de la entidad, Jiménez ha señalado que durante el presente mandato situará la unidad empresarial como el principal activo de la entidad y que defenderá la necesidad de que los poderes públicos faciliten un marco “más sencillo y estable” para un sector que, según ha advertido, afronta “un futuro lleno de incógnitas, en lo económico y en lo jurídico”.

Construcor duplica sus asociados

Durante el encuentro, la presidenta ha hecho balance de la gestión desarrollada durante el último ejercicio y ha destacado que Construcor ha duplicado su número de asociados en un solo año. Según ha apuntado Jiménez, la organización ha incorporado empresas de distintos subsectores vinculados a la construcción, la promoción inmobiliaria y las infraestructuras, además de reforzar sus relaciones con entidades sectoriales de ámbito andaluz y nacional.

Asamblea general de Construcor. / Víctor Castro

Jiménez también ha subrayado la reorganización que han sufrido los servicios internos de asesoramiento y gestión tras la aplicación del Plan Estratégico, con la creación de la secretaría general colegiada y la dirección general.

Además, la dirigente empresarial ha reivindicado el papel de las empresas como “espina dorsal” del sistema económico. Para Jiménez, las empresas son “los que invertimos, los que arriesgamos, los que creamos empleo”. En este contexto, también ha defendido la actuación del sector durante el reciente conflicto de los gruistas y ha asegurado que el mismo ha sido un "ejemplo de unidad empresarial frente a la conflictividad".

Triple demanda

En el plano reivindicativo, la presidenta de Construcor ha trasladado a las administraciones una triple demanda: simplificación normativa, escucha institucional y estabilidad. Uno de los ámbitos en los que ha puesto el foco ha sido en la vivienda en Córdoba. Jiménez ha criticado la “maraña” de trabas administrativas y la fiscalidad actual que -asegura- encarece de media un 25% los precios finales.

La dirigente de la patronal de la Construcción ha cerrado su intervención con un mensaje optimista sobre la evolución de Córdoba, al considerar que la ciudad “está dando un salto” gracias a una dinámica inversora, lo que para ella hace que la ciudad tenga "mejores perspectivas que otros territorios. También ha valorado la existencia de un gobierno estable que, a su juicio, aporta seguridad jurídica.

Para concluir, la presidenta ha mostrado la disposición de Construcor a colaborar con las administraciones, organizaciones sectoriales y colegios profesionales para “seguir construyendo la Córdoba del futuro entre todos”.