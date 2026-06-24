La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El cambio que Sadeco hará de las tapas de los contenedores para ampliar el agujero por el que se meten las bolsas; el gran encarecimiento del precio del suelo urbano y el nuevo fichaje del Córdoba CF, Jacobo Martí, centran la mirada informativa
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Una noticia cuanto menos llamativa abre nuestro boletín vespertino. Se trata del cambio que la empresa municipal Sadeco hará de las tapas de los contenedores de basura, ya que han constatado que los agujeros por los que hay que meter las bolsas son muy pequeños, lo que obliga a muchos vecinos a dejar fuera los residuos, con las molestias que ello implica. Y de los residuos al urbanismo, pero sin salirnos de lo más local: el precio del suelo urbano se ha disparado un 88% en Córdoba en el último año, y el metro cuadrado ya cuesta 293,54 euros. Finalmente, en deportes, analizamos el último fichaje del Córdoba CF, Jacobo Martí, lateral derecho de 21 años que procede del Mérida, equipo de Primera RFEF.
- Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
- El precio del suelo urbano se dispara en Córdoba: el metro cuadrado ya es un 88% más caro que hace un año
- Último fichaje del Córdoba CF: Jacobo Martí, juventud y desborde para el nuevo proyecto blanquiverde
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