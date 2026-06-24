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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El cambio que Sadeco hará de las tapas de los contenedores para ampliar el agujero por el que se meten las bolsas; el gran encarecimiento del precio del suelo urbano y el nuevo fichaje del Córdoba CF, Jacobo Martí, centran la mirada informativa

Un camión de Sadeco recoge los residuos de varios contenedores.

Un camión de Sadeco recoge los residuos de varios contenedores. / A. J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Una noticia cuanto menos llamativa abre nuestro boletín vespertino. Se trata del cambio que la empresa municipal Sadeco hará de las tapas de los contenedores de basura, ya que han constatado que los agujeros por los que hay que meter las bolsas son muy pequeños, lo que obliga a muchos vecinos a dejar fuera los residuos, con las molestias que ello implica. Y de los residuos al urbanismo, pero sin salirnos de lo más local: el precio del suelo urbano se ha disparado un 88% en Córdoba en el último año, y el metro cuadrado ya cuesta 293,54 euros. Finalmente, en deportes, analizamos el último fichaje del Córdoba CF, Jacobo Martí, lateral derecho de 21 años que procede del Mérida, equipo de Primera RFEF.

Además, destacamos estas otras noticias:

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