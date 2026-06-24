Una noticia cuanto menos llamativa abre nuestro boletín vespertino. Se trata del cambio que la empresa municipal Sadeco hará de las tapas de los contenedores de basura, ya que han constatado que los agujeros por los que hay que meter las bolsas son muy pequeños, lo que obliga a muchos vecinos a dejar fuera los residuos, con las molestias que ello implica. Y de los residuos al urbanismo, pero sin salirnos de lo más local: el precio del suelo urbano se ha disparado un 88% en Córdoba en el último año, y el metro cuadrado ya cuesta 293,54 euros. Finalmente, en deportes, analizamos el último fichaje del Córdoba CF, Jacobo Martí, lateral derecho de 21 años que procede del Mérida, equipo de Primera RFEF.

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