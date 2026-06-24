Las rebajas de verano han vuelto a adelantarse en Córdoba. Como viene siendo habitual desde la liberalización de las fechas de descuentos, algunas firmas, especialmente las grandes cadenas, ya están ofreciendo rebajas en sus productos. Es la noticia que abre el quiosco digital de noticias, aunque otros dos asuntos también marcan tendencia. El primero, el impacto del calor extremo en trabajadores como repartidores, obreros de la construcción o albañiles, que se protegen con mucha hidratación y adaptando sus horarios. El segundo, muy vinculado al anterior, la afectación de las altas temperaturas (ayer se marcaron más de 45º) en Montoro, cuyos vecinos huyen de la calle durante la tarde y pasan noches "infernales".

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