La actualidad del miércoles 24 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las rebajas de verano que ya llegan a algunas tiendas de la ciudad, el impacto del calor extremo en los trabajadores y un día en la vida de los montoreños, asolados por las altas temperaturas, marcan la apertura del quiosco digital
Las rebajas de verano han vuelto a adelantarse en Córdoba. Como viene siendo habitual desde la liberalización de las fechas de descuentos, algunas firmas, especialmente las grandes cadenas, ya están ofreciendo rebajas en sus productos. Es la noticia que abre el quiosco digital de noticias, aunque otros dos asuntos también marcan tendencia. El primero, el impacto del calor extremo en trabajadores como repartidores, obreros de la construcción o albañiles, que se protegen con mucha hidratación y adaptando sus horarios. El segundo, muy vinculado al anterior, la afectación de las altas temperaturas (ayer se marcaron más de 45º) en Montoro, cuyos vecinos huyen de la calle durante la tarde y pasan noches "infernales".
- Las rebajas de verano llegan a Córdoba con una semana de antelación por el influjo de las grandes cadenas
- Trabajar en Córdoba con más de 40 grados y aviso rojo por calor extremo: "Hay que hidratarse constantemente y buscar la sombra"
- Montoro, tras alcanzar la temperatura máxima nacional: "No se puede estar en la calle y las noches se hacen infernales"
Además, destacamos estas otras noticias:
Calor extremo
- Administraciones y sindicatos advierten en Córdoba de que "el calor mata" y llaman a cumplir las medidas de prevención en los sectores con más riesgo
- Al hospital por un golpe de calor en Cabra: Andalucía registra otros dos casos en Cádiz y Almería
- Montoro alcanza la temperatura más alta de España con 45,1 grados e iguala el récord histórico para un mes de junio
Córdoba ciudad
- Los hoteles de Córdoba reciben 5.000 turistas menos en mayo, pero crece la estancia media
- Sanidad implanta un modelo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales
- Luz verde a la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral
- Aprobada la contratación del parking en altura de Lepanto que incluirá el traslado de la plaza de la Mosca
- Un fallo eléctrico provoca la interrupción de los trenes entre Córdoba y Sevilla, con retrasos superiores a la hora
Provincia
Deportes
- El Córdoba CF ficha a Unai Sabroso: así es la nueva apuesta de futuro blanquiverde
- Así están los banquillos de LaLiga Hypermotion: revolución entre los rivales del Córdoba CF
Cultura
- De la escuela Mateo Inurria de Córdoba a la meca del cómic: "Mi sueño era entrar en Marvel y ya está cumplido"
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto