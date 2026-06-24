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La actualidad del miércoles 24 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las rebajas de verano que ya llegan a algunas tiendas de la ciudad, el impacto del calor extremo en los trabajadores y un día en la vida de los montoreños, asolados por las altas temperaturas, marcan la apertura del quiosco digital

Rebajas en una tienda de Álvaro Moreno.

Rebajas en una tienda de Álvaro Moreno. / A.J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Las rebajas de verano han vuelto a adelantarse en Córdoba. Como viene siendo habitual desde la liberalización de las fechas de descuentos, algunas firmas, especialmente las grandes cadenas, ya están ofreciendo rebajas en sus productos. Es la noticia que abre el quiosco digital de noticias, aunque otros dos asuntos también marcan tendencia. El primero, el impacto del calor extremo en trabajadores como repartidores, obreros de la construcción o albañiles, que se protegen con mucha hidratación y adaptando sus horarios. El segundo, muy vinculado al anterior, la afectación de las altas temperaturas (ayer se marcaron más de 45º) en Montoro, cuyos vecinos huyen de la calle durante la tarde y pasan noches "infernales".

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