Trabajar en Córdoba con más de 40 grados y aviso rojo por calor extremo: "Hay que hidratarse constantemente y buscar la sombra"

Albañiles, jardineros, operarios de limpieza, repartidores, agricultores, empleados de mantenimiento, músicos callejos o guías turísticos. Los trabajadores que desarrollan su jornada al aire libre son los primeros en notar la llegada de una ola de calor pues pasan horas expuestos a temperaturas extremas que, en jornadas como las que vive estos días Córdoba, superan los 40 grados.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por temperaturas extremas en Córdoba este martes, donde los termómetros alcanzarán los 44 grados, un escenario que obliga a miles de trabajadores a desarrollar su jornada en condiciones especialmente exigentes, aunque con medidas que obliga la ley, como la reducción de horarios.

José Luis Alguacil, repartidor, no tiene aire acondicionado en su furgoneta

José Luis Alguacil lleva toda una vida repartiendo bebidas a bares, restaurantes y hoteles. Tiene 60 años, no dispone de aire acondicionado en su furgoneta y asegura que el calor nunca le ha frenado. "Llevo con la furgoneta 40 años y aquí sigo", comenta mientras continúa con su ruta de reparto por la zona de la Judería. Su jornada se extiende tanto por la mañana como por la tarde, retomando el trabajo sobre las 17.30 horas. "Lo que llevo peor es el frío; el calor no", afirma.

José Luis Alguacil reparte por la zona de la Judería. / Víctor Castro

Propietario de una empresa familiar heredada de generaciones anteriores, Bebidas Alguacil, se encarga personalmente de todas las tareas: cargar y descargar mercancía, repartir, facturar y cobrar. Para combatir las altas temperaturas no le falta agua fresca en la furgoneta, aunque reconoce entre risas que alguna cerveza también ayuda a sobrellevar las horas más duras del verano cordobés. Su caso refleja la realidad de muchos autónomos y trabajadores que, pese a las temperaturas extremas, siguen desarrollando su actividad diaria al aire libre.

Rafa Jurado divide su jornada de reparto de paquetes para esquivar las horas centrales con más calor

Rafa Jurado comienza su ruta de reparto de paquetes a las 09.00 horas y trata de terminar la primera ronda antes de las 13.00 horas, aunque por la tarde vuelve a salir a la calle a partir de las 18.00 horas. Su estrategia para soportar las altas temperaturas es sencilla: "Intentar hacerlo todo lo más rápido posible, refrescarme mucho y beber toda el agua que pueda". Aunque reconoce la dureza de trabajar bajo el sol, resta dramatismo a la situación. "No voy a ser de las personas que se quejen de que esto es nuevo; llevamos 30 años con lo mismo", afirma. En una sola jornada puede realizar entre 70 y 80 servicios de reparto en una zona, una actividad que le obliga a entrar y salir constantemente del vehículo y recorrer las calles en las horas más cálidas del día.

Un trabajador al sol en una obra de Córdoba. / Víctor Castro

En una obra de construcción en el paseo de la Victoria de Córdoba, donde la sombra es un bien escaso y el cemento devuelve el calor acumulado durante horas, los trabajadores han tenido que adaptar su rutina para hacer frente a las altas temperaturas. Uno de ellos, con 16 años de experiencia en el sector, explica que la jornada comienza a las 07.00 horas y termina a las 14.00 horas durante los episodios de calor intenso. "La empresa nos pone los medios, como sombrillas y carpas para no estar expuestos al sol, y nos estamos refrigerando constantemente", señala.

Agua fría, bebidas isotónicas y pausas frecuentes: claves para resistir

El agua fría y las bebidas isotónicas forman parte del equipamiento diario, al igual que las pausas frecuentes para recuperarse. A las 11.00, cuando aún quedan muchas horas para alcanzar la máxima del día, ya percibe que "estamos rozando los 40 grados". Reconoce que trabajar en estas condiciones "se hace bastante duro" y recomienda a cualquier persona que desarrolle su actividad al aire libre seguir las mismas pautas: hidratarse continuamente, realizar descansos periódicos y buscar refugio del sol siempre que sea posible. "Son los consejos que nos dan a nosotros y son los que mejor funcionan", resume.

Un trabajador arrastra unos paquetes en Córdoba. / Víctor Castro

Trabajadores municipales, Sadeco y Aucorsa

El Ayuntamiento de Córdoba ha activado medidas específicas para proteger a los trabajadores municipales. En el caso de Aucorsa, se mantiene activo el protocolo previsto para episodios de altas temperaturas, tanto para la protección de los trabajadores como de los viajeros. Entre las medidas adoptadas destaca la obligación de mantener los motores de los autobuses encendidos en las cabeceras de línea para garantizar el funcionamiento de la climatización y evitar que aumente la temperatura en el interior de los vehículos. Además, se ha reforzado la información a los usuarios mediante mensajes en las pantallas de las paradas.

Por su parte, Sadeco ha activado las medidas contempladas en su protocolo interno para minimizar los riesgos derivados del calor extremo. Entre ellas se encuentran el adelanto del horario de entrada del personal de limpieza viaria, la entrega de sombreros de protección, el uso obligatorio de crema solar y la realización de pausas periódicas en zonas de sombra o espacios refrigerados. La empresa también realiza una evaluación diaria de las condiciones ambientales para adaptar los turnos y las tareas al nivel de riesgo existente en cada momento.