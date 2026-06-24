El taxi de Córdoba, el primero de Andalucía en disponer de un número específico para personas movilidad reducida

La Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha presentado este miércoles la puesta en marcha de un teléfono específico de reserva de taxis adaptados para personas con movilidad reducida. Como ha explicado el presidente de Autacor, José María Jiménez, se trata de una iniciativa pionera en Andalucía, como otras tantas que ya ha puesto en marcha el sector, como el Paseo de la Ilusión o la reserva mediante WhatsApp.

El objetivo de activar el teléfono reserva, que será el 857 688 300, es dar prioridad a las personas con movilidad reducida, pero también facilitar el trabajo de los taxistas que cuentan con vehículos adaptados. Ahora mismo, en Córdoba funcionan 26 taxis de este tipo, aunque se espera que puedan rozar la treintena dentro de poco.

A través de la sala de Radiotaxi, cuando se llame para reservar este vehículo, se informará al usuario de que el teléfono es exclusivo para personas que precisen de estos taxis. No se trata, ha detallado Jiménez, de un teléfono que dé prioridad "a todo el mundo", solo a quien lo vaya a necesitar.

El objetivo, llegar a los 31 taxis adaptados

Miguel, taxista con vehículo adaptado, ha detallado que estos vehículos llevan funcionando en Córdoba desde hace 31 años. El objetivo para el sector es llegar a los 31 coches que ya se alcanzaron en su día y convencer a los taxistas de que se sumen a este servicio. La clave, para Miguel, está también en otros aspectos: concienciar a la ciudadanía de que se trata un taxi normal que se puede coger por cualquier persona y también en intentar reducir los tiempos de desplazamiento.

Imagen de archivo de un taxi adaptado. / CÓRDOBA

Muchos taxistas no adaptan sus vehículos porque se suelen hacer kilómetros que no se cobran. Al no existir tanta flota de este tipo, el vehículo adaptado, esté donde esté, debe acudir a recoger a una persona con movilidad reducida que así lo requiera. En este sentido, el Ayuntamiento trabaja para buscar una fórmula de reducir dichos tiempos.

Políticas de apoyo a la inclusión

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado la importancia de la puesta en marcha de este número de teléfono porque contribuye a esa ciudad que ansía tener accesibilidad universal. Una accesibilidad, ha recordado el alcalde, que "requiere no solo de eliminación de barreras arquitectónicas, que también, o de políticas de apoyo a la inclusión, sino de medidas que durante el día a día faciliten la vida a las personas que lo necesitan, pues en este caso a través del servicio de taxi".