Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses

Durante casi 40 minutos, el presidente de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha estado dando explicaciones sobre los problemas de recogida de basura en la ciudad, que han generado numerosas quejas vecinales y que han dejado imágenes de bolsas acumuladas alrededor de los contenedores. Madruga ha reconocido que desde mayo hay contenedores que se quedan sin recoger, por lo que ha pedido disculpas a los cordobeses, al tiempo que ha asegurado que a partir de julio el problema estará solucionado.

Según ha explicado el presidente de Sadeco, varios contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos, sobre todo los de carga lateral (compactadores), empezaron a averiarse en el mes de mayo, haciendo que no existiera un mínimo de vehículos necesario para hacer la recogida. La razón, ha añadido Madruga, ha estado en el fallo de la tecnología que usan unos camiones de gas natural adquiridos en 2018. Un fallo, ha asegurado, que desde el concesionario y la propia marca de los vehículos han recibido que es irreparable.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Los problemas, eso sí, se empezaron a detectar en noviembre de 2024, es decir, hace más de un año y medio. No sería hasta un año después, en noviembre de 2025, que Sadeco no sacó un contrato para adquirir 20 nuevos vehículos de carga lateral más otros 30 recolectores.

El plan de Sadeco para hacer frente a la falta de flota

Si bien algunos de esos 50 camiones ya han llegado, el 100% no se alcanzará hasta el mes de julio. Sadeco, y así lo ha reconocido Madruga, se estaba quedando, básicamente, sin flota. Ante esto, se han tomado una serie de medidas que empezaron por replanificar los 70 recorridos que a diario realiza la empresa. Lo segundo que se hizo, ha indicado Madruga, fue priorizar la recogida de los residuos orgánicos renunciando a recoger otras fracciones, de ahí que muchos contenedores no se hayan recogido durante un tiempo.

Acumulación de enseres junto a contenedores en un barrio de Córdoba, en una imagen difundida estos días por el Consejo del Movimiento Ciudadano.. / CÓRDOBA

Además se alquilaron dos camiones por la vía de urgencia, aunque llegaron en un estado en el que ni siquiera se llegaron a usar más de un día y se intentó agilizar la reparación de aquellos camiones averiados en la medida de lo posible. Por último, se ha negociado con la empresa adjudicataria del contrato de compra de 50 nuevos camiones la llegada adelantada de varios de ellos.

¿Cuántos camiones han faltado en este mes y medio?

Según los datos aportados por Madruga, en mayo se han tenido en servicio una media de 26 camiones al día, que son ocho menos de lo necesario. Es decir, que si tenía que haber 34 vehículos en la calle ha habido 26, lo que ha derivado en que haya contenedores que se hayan quedado sin recoger. Durante junio y hasta ayer mismo, ya se ha llegado a los 30 camiones en servicio y desde ayer se han sumado dos vehículos de apoyo, por lo que se está prácticamente al 100% de la necesidad operativa. Aunque sí hay que tener en cuenta que se están utilizando vehículos antiguos, más susceptibles de sufrir daños y, quizá, menos cómodos para el personal de Sadeco.