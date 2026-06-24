Recogida de basura
Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
Madruga reconoce que hay mucha gente que deja las bolsas en el suelo ante lo complicado de meterlas en el cubo de basura
La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha anunciado que cambiará las tapas de los contenedores de basura ante la estrechez de las bocas por donde hay que introducir las bolsas. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la empresa, Miguel Ruiz Madruga, durante una larga rueda de prensa en la que ha dado explicaciones sobre la acumulación de basura en numerosos contenedores de la ciudad.
Madruga ha relacionado la falta de recogida de varios contenedores, desde mayo, a la avería de numerosos vehículos de la empresa, aunque también ha reconocido que muchas bolsas se depositan fuera porque cuesta trabajo introducirlas en los cubos. "Tenemos un modelo de contenedor distinto al que teníamos", ha admitido el presidente de Sadeco, que ha añadido que "la boca del contenedor es más pequeña y además, tiene una resistencia que es la banda de goma con unas espigas que hacen que, sobre todo las personas mayores, tengan que hacer un esfuerzo para poder introducir la bolsa y eso provoca que a veces haya personas que dejen la bolsa en el suelo".
Este problema, ha asegurado Madruga, "lo vamos a solucionar". Lo que plantea Sadeco no es cambiar los contenedores, pues están nuevos, sino cambiar las tapas, porque el mismo modelo de cubo tiene distintas configuraciones. Ahora se está en proceso de valoración técnica y económica para que la empresa pueda surtir de nuevas tapas y así sustituir las actuales.
Una reorganización completa de Sadeco
Durante la rueda de prensa, Madruga también ha anunciado que se pretende hacer una reorganización completa de Sadeco para que siga siendo una empresa pública de referencia. A juicio del concejal, Sadeco "tiene unas bases muy sólidas, pero hace falta, como en toda organización, mirarle un poquito las tripas". Y lo que entiende Madruga es que Sadeco funciona con bases antiguas en una ciudad que ya ha cambiado, y mucho.
El objetivo que se tiene ahora, ha insistido, en que Sadeco "siga manteniendo su carácter público, pero que lo haga de una manera más sólida, más moderna y con unas bases distintas. Que, en definitiva, los ciudadanos se sientan orgullosos de esta empresa y que entiendan que el coste que están pagando va en consonancia con el servicio que se presta".
Para Madruga, el problema que pueda estar atravesando Sadeco se puede asegurar al que ocurrió con la Delegación de Infraestructuras, de la que también es responsable. "Era una delegación que tenía una base equivocada y que venía de momentos difíciles, y ahora es una delegación que funciona", ha señalado. Con ello, Madruga considera que "Sadeco tiene bases muy sólidas y tiene lo mejor, que son unos excelentes profesionales" para afrontar esa reorganización.
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