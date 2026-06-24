Las rebajas de verano llegan a Córdoba con una semana de antelación por el influjo de las grandes cadenas.

Las rebajas de verano que tradicionalmente daban comienzo el día 1 de julio se vuelven a adelantar en Córdoba una semana de la mano de las grandes firmas. Algunas ya han comenzado aunque la mayoría darán el pistoletazo de salida a los mayores descuentos a partir de este jueves 25 de junio, de cara al fin de semana, previo al inicio de la primera operación salida vacacional.

Como viene siendo habitual desde que se liberalizaron los periodos de rebajas, cada comercio tiene libertad para organizar sus ofertas en función de sus necesidades, con la mirada puesta en cadenas como Inditex o El Corte Inglés. En tiempos de comercio online, las rebajas en tiendas físicas transcurren a distinto ritmo de las que se lanzan en las webs, que suelen ser el pistoletazo de salida en la mayoría de los casos.

Álvaro Moreno ya ha iniciado el periodo de rebajas en sus tiendas. / A. J. González

Así, hay marcas como Mango que activó sus rebajas en internet el pasado domingo como previo a las rebajas en tienda física está previsto que den comienzo este martes 23. Otras firmas como Women Secret o Álvaro Moreno ya ha colgado los carteles de rebajas en sus tiendas con importantes descuentos.

Inditex divide sus rebajas online y físicas entre varios días así como horarios

El grupo gallego de Inditex, formado por marcas como Zara, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Lefties, Oysho y Massimo Dutti, divide también sus rebajas online y físicas en distintos días y tramos horarios aunque el despliegue de cartelería y los descuentos presenciales empezarán en Córdoba este jueves 25.

En la misma línea, El Corte Inglés ha lanzado promociones previas, pero la campaña oficial no se desplegará en toda España hasta este viernes 26 de junio.

En cuanto al resto de comercios locales, hay muchas opciones, si bien la mayoría se suman al adelanto general, con rebajas que algunos ya han puesto en marcha y otros irán sumando entre jueves y viernes para aprovechar el tirón del fin de semana, en el que se espera que los consumidores salgan a las tiendas para actualizar el fondo de armario de verano.

"Las rebajas ya no tienen el peso de hace años"

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, señala que "es cierto que muchas grandes cadenas adelantan cada vez más sus campañas y que parte del pequeño comercio también puede sumarse en función de su estrategia comercial, aunque no existe una fecha común de inicio". En cualquier caso, las rebajas "ya no tienen el peso que tuvieron hace años, hoy convivimos prácticamente todo el año con promociones, descuentos y campañas comerciales, por lo que su efecto se concentra principalmente en los primeros días". No obstante, espera que sea "una campaña positiva que permita dar salida al stock de temporada y dinamizar las ventas en un contexto económico que sigue siendo exigente para muchas familias y empresas".

"Las rebajas están pensadas para liquidar el stock de temporada"

El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, ha recordado que las rebajas se liberalizaron hace más de una década por lo que cada comercio puede organizar esta campaña como considere. No obstante, la asociación aboga porque se empiece el 1 de julio y no se adelante. Blasco coincide con Bados en que "las rebajas como tal, pensadas para liquidar el stock de temporada, ya no existen, ahora se trata de vender normalmente, pero más barato".

El presidente del centro comercial abierto de La Viñuela, Manuel Calvo, ha confirmado que la tendencia generalizada también en esta zona es la de adelantar una semana la cartelería de rebajas y se espera que la mayoría empiecen entre jueves y viernes.

Afortunadamente, después del pico de calor que se espera este martes, con temperaturas de hasta 44 grados, los termómetros irán bajando a partir del jueves con máximas de entre 33 y 38 grados, lo que debería animar el comercio en Córdoba después de la ola de calor.