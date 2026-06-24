Ciclo estival
Raíces en el Jardín llena de música, teatro y flamenco las noches de verano en el Botánico de Córdoba: consulta todo el programa
El ciclo, con más de 20 años de trayectoria, incorpora como novedad cuatro noches dedicadas al flamenco tras el éxito de Nuevos Horizontes Flamencos
El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) ha presentado una nueva edición de Raíces en el Jardín, una programación cultural que durante los meses de julio y agosto convertirá el Real Jardín Botánico de Córdoba en escenario de actuaciones musicales, teatro infantil, cuentacuentos y flamenco.
El ciclo, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria, se desarrollará durante las noches estivales con espectáculos incluidos en el precio de entrada al recinto. Todas las actividades comenzarán a las 22.00 horas y el aforo será limitado.
Las entradas tendrán un precio de 3 euros para adultos y 1,50 euros para niños, estudiantes y jubilados. Los menores de 5 años podrán acceder de forma gratuita.
El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que se trata de “una de las actividades culturales de verano más consolidadas” de la ciudad, al sumar “más de 20 años” de programación durante julio y agosto.
García-Ibarrola ha subrayado que Raíces en el Jardín permite unir cultura, música, medio ambiente y convivencia en “un espacio único” como el Jardín Botánico, que este año también se está habilitando como refugio climático. El delegado ha recordado además que la pasada edición reunió a 3.298 personas, una cifra que, según ha indicado, demuestra “el éxito” y la consolidación del programa.
El flamenco se incorpora como novedad al programa
Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de varias noches dedicadas al flamenco, tras la experiencia del pasado año con el ciclo Nuevos Horizontes Flamencos. En ese sentido, el delegado ha agradecido la implicación de la Federación de Peñas Cordobesas y de su presidente, Juan Serrano, por apostar por el Jardín Botánico como espacio “simbólico” y “exclusivo” para seguir haciendo crecer el programa.
Por su parte, Serrano ha recordado que el pasado año la federación impulsó el ciclo Nuevos Horizontes Flamencos en el Botánico, con varias noches celebradas en jueves, y ha señalado que la experiencia “resultó tan bien” que se ha incorporado ahora a Raíces en el Jardín.
Programación de julio
- 7 de julio: El capitán Berenjena y su tesoro, de Pirueta Teatro. Espectáculo infantil.
- 8 de julio: May López, en formato de piano y voz.
- 14 de julio: Las brujas en papel, de Escena Trece.
- 15 de julio: Jusscuss.
- 21 de julio: Qué le pasa a mi violín, de Nany Moly.
- 22 de julio: Chopper.
- 23 de julio: Flamenco, con actuaciones de cante, guitarra y voz.
- 28 de julio: Cantacuentos vuelta y vuelta, de Tapó Teatro.
- 29 de julio: Trío Malandrinos, con tango argentino.
- 30 de julio: Flamenco, con actuaciones de cante, guitarra y voz.
Programación de agosto
- 4 de agosto: Cuéntame un cuento Matilda, de Nany Moly.
- 5 de agosto: Cuarteto Sarabanda, con canción de autor.
- 6 de agosto: Flamenco, con cante, guitarra y voz.
- 11 de agosto: Viaje a Babia, de Uno Teatro.
- 12 de agosto: Blusentio Band, con blues de raíz.
- 18 de agosto: Globo y Pompa, de El Perro Andalook.
- 19 de agosto: Malpoeta.
- 20 de agosto: Flamenco, con cante, guitarra y voz.
- 25 de agosto: Un trocito de luna, de A la Sombrita Teatro.
- 26 de agosto: La Trini, canta a Manuel Alejandro.
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