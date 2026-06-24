Quirónsalud Córdoba incorpora una nueva intervención pionera y menos invasiva para tratar las luxaciones recurrentes de hombro

El hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado a su cartera de servicios la técnica de Latarjet por vía artroscópica, una cirugía avanzada de alta complejidad, menos invasiva y que favorece una recuperación más rápida para tratar a aquellos pacientes que sufren luxaciones en el hombro de manera recurrente. De esta forma, el centro se convierte en el primero y único de la provincia que realiza este procedimiento.

Esta técnica técnica ha sido implementada por los doctores Rafael Carlos Muñoz López y María del Carmen Ruiz Bonilla, especialistas de la Unidad de Hombro del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro. Ambos profesionales ya han realizado este procedimiento con resultados clínicos “muy satisfactorios” en los pacientes intervenidos, con una evolución postoperatoria favorable y sin complicaciones mayores, según ha informado el hospital en una nota de prensa.

Los especialistas han explicado que la inestabilidad recurrente de hombro, que se trata con esta intervención, es una patología que provoca episodios repetidos de luxación o la sensación de que la articulación “se sale”. Este problema puede afectar de forma importante a la calidad de vida, especialmente en personas jóvenes, deportistas y pacientes que ven limitada su actividad laboral o cotidiana.

¿En qué consiste la intervención?

Según ha detallado Quirónsalud Córdoba, la Latarjet artroscópico consiste en transferir un injerto óseo próximo a la articulación mediante pequeñas incisiones y con visión directa a través de una cámara. La principal ventaja es que, a diferencia de la cirugía abierta convencional, este abordaje evita grandes incisiones y permite trabajar con mayor precisión dentro de la articulación.

Entre sus principales beneficios se encuentran, asimismo, una colocación más exacta del injerto, menor agresión sobre los tejidos blandos y una mejor visualización del hombro. Esto facilita, además, el tratamiento de posibles lesiones asociadas durante la misma intervención, como ha precisado el centro hospitalario.

Para concretar un poco más, la doctora María del Carmen Ruiz Bonilla ha explicado que “la inestabilidad recurrente de hombro es una patología muy limitante, especialmente en pacientes jóvenes y deportistas”. Según la especialista, “el Latarjet artroscópico nos permite ofrecer una solución definitiva con menor morbilidad que la técnica abierta tradicional, que lleva realizándose desde hace muchos años mediante incisiones de mayor tamaño”.

Una recuperacióm más rápida

Por su parte, el doctor Rafael Carlos Muñoz López ha señalado que “la incorporación de esta técnica nos ha permitido evitar otros procedimientos que, aunque también se realizan por artroscopia, requieren obtener injerto óseo de otras zonas del cuerpo alejadas del hombro, lo que aumenta la agresión quirúrgica para el paciente”.

El hospital ha destacado igualmente que esta técnica puede reducir la tasa de reintervenciones y favorecer una recuperación más rápida, lo que ayuda a una reincorporación precoz a la actividad física, deportiva y laboral.