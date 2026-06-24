El PSOE de Córdoba exige recuperar el proyecto para construir un centro cívico en las casas abandonadas de San Agustín

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la decisión del Gobierno municipal de retirar la financiación prevista para la rehabilitación de las casas abandonadas de la Plaza de San Agustín, una medida que a juicio del concejal del PSOE de Córdoba, Ángel Ortiz, supone un "nuevo golpe" a una reivindicación vecinal que, según recuerda, acumula más de quince años de promesas incumplidas y proyectos paralizados.

En esta línea, Ortiz ha acusado a la corporación municipal de volver a dejar en "segundo plano" una actuación que considera estratégica para el casco histórico de Córdoba y, en concreto, para el barrio de San Agustín. “Lo ocurrido demuestra que el PP no tiene ninguna hoja de ruta para estos inmuebles. Después de años hablando de recuperación patrimonial y revitalización de los barrios históricos, la realidad es que las Casas de San Agustín siguen cerradas, deteriorándose y sin un proyecto definido para su puesta en uso”, ha afirmado el concejal socialista.

Un proyecto pendiente desde 2008 y 2009

Asimismo, Ortiz ha recordado que la creación de un centro cívico en las casas de San Agustín 4 y 5 no es una propuesta nueva. Según ha detallado el edil, ya en 2008 y 2009 el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía impulsaron un concurso de arquitectura para transformar ambos inmuebles en un gran equipamiento público destinado a usos sociales, culturales y vecinales.

Según precisa el PSOE, aquel proyecto de hace 18 años contemplaba la integración de las dos fincas y la creación de espacios de convivencia, biblioteca, salas polivalentes y zonas para actividades comunitarias. Para el PSOE, la situación actual refleja una cadena de incumplimientos que ha mantenido bloqueada una demanda histórica del barrio.

Ortiz ha denunciado que la situación que atraviesa el barrio no se debe a "falta de ideas" sino que "el problema es que llevamos más de quince años asistiendo a una cadena de incumplimientos que ha condenado a estos edificios a la inacción mientras el barrio sigue esperando unas instalaciones que considera necesarias y prioritarias".

El concejal socialista, Ángel Ortiz, en rueda de prensa. / CÓRDOBA

Una mesa de trabajo para desbloquear el futuro de los edificios

En esta línea, el PSOE de Córdoba sostiene que en 2019 se ejecutaron actuaciones de emergencia para consolidar la casa número 5 y evitar su deterioro irreversible. Según Ortiz, aquellas intervenciones fueron presentadas como el paso previo a una rehabilitación integral con fondos europeos, aunque el proyecto no llegó a ejecutarse. Además, ahora, según ha criticado el PSOE el Ayuntamiento ha decidido retirar la partida prevista para este asunto.

“Es incomprensible que se eliminen recursos destinados a una actuación largamente reivindicada por vecinos y colectivos sociales cuando la Gerencia dispone de remanentes suficientes para afrontar inversiones estratégicas. Lo que falta no es capacidad económica, sino voluntad política”, ha criticado el concejal socialista.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclama al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía que alcancen un acuerdo definitivo sobre el futuro de los inmuebles. En concreto, el grupo municipal propone la creación de una mesa de trabajo en la que están integradas ambas administraciones y que cuente también con la participación del Consejo de Distrito Centro y el tejido vecinal con el fin de consensuar un proyecto "viable y ejecutable".

Fachada de las viviendas abandonadas en San Agustín. / AJ González

Un centro cívico para San Agustín y el casco histórico norte

La propuesta socialista no pretende crear un centro cívico al uso sino que quiere darle una nueva vida a estas casas para convertirlas en un "gran espacio público de proximidad". De esta forma, quieren que la instalación funcione como a la vez como centro cívico, social y cultural para San Agustín y el casco histórico norte. "El objetivo sería ofrecer espacios para asociaciones, actividades comunitarias, formación, juventud, mayores y programación cultural de barrio", apunta el PSOE.

“San Agustín no necesita más anuncios ni más excusas. Necesita decisiones, presupuesto y fechas. Los vecinos tienen derecho a saber qué piensa hacer el gobierno municipal con estos edificios y cuándo piensa hacerlo. Lo que no puede seguir ocurriendo es que cada mandato empiece prometiendo soluciones y termine dejando las Casas de San Agustín exactamente igual que estaban”, ha concluido Ángel Ortiz.