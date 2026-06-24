El precio del suelo urbano se dispara en Córdoba en 2026 con el metro cuadrado un 88% más caro que hace un año

El metro cuadrado de suelo urbano costaba en Córdoba capital durante el primer trimestre de este año 293,54 euros, lo que supone que estaba un 88% más caro que en el mismo periodo de 2025, todo según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Según esas cifras, en el primer trimestre de 2025 el valor del metro cuadrado de suelo urbano se situaba en la capital en 156,02 euros, lo que supone una fortísima tensión al alza. Además, la subida también se dio con respecto al trimestre inmediatamente anterior, el último de 2025, aunque ésta fue de poco más del 12%.

En cuanto a esta estadística, y el propio Ministerio de Vivienda lo aclara, hay que tener en cuenta que suele ser muy volátil porque depende mucho del número, localización y características de las operaciones registradas.

La volatilidad se constata si se analizan los años 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026

Esa volatilidad se ve claramente al analizar los años 2024 y 2025 y ese primer trimestre de 2026. La media anual de 2025 fue de 185,56 euros por metro cuadrado de solar, una cifra claramente inferior a la de 2024, que fue de 254,99 euros. Es decir, que 2025 fue un año de enfriamiento respecto a 2024, pero el cierre de 2025 y el inicio de 2026 apuntan a una recuperación muy brusca.

Suelo por edificar en el barrio de Huerta de Santa Isabel. / A. J. GONZÁLEZ

Comparación con Andalucía y España

Pese a la fuerte subida, en el primer trimestre de 2026, Córdoba capital sigue por debajo de la media de Andalucía y de España, aunque se acerca bastante más que en otros momentos. En los municipios andaluces de más de 50.000 habitantes los solares tenían a principios de año un valor de 334,36 euros el metro cuadrado, mientras que a nivel nacional el coste era de 360,78 euros. Es decir, Córdoba capital se sitúa un 12,2% por debajo de la media andaluza y un 18,6% por debajo de la media nacional para municipios de más de 50.000 habitantes.

Dentro de Andalucía, Córdoba capital aparece como la tercera referencia más cara, solo por detrás de Málaga y Cádiz. Este dato es llamativo porque Córdoba capital queda por encima de Sevilla en el último trimestre disponible. No obstante, si se toma la media de 2025, Córdoba aparece en la parte baja del grupo andaluz, con 185,56 euros el metro, por debajo de Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Huelva, Cádiz y Jaén. Eso refuerza la idea de que el dato del primer trimestre de 2026 es potente, pero debe leerse con cautela.

Solar para edificar en un barrio de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El valor del suelo urbano en la provincia de Córdoba

En cuanto a los datos de la provincia, llegó al primer trimestre de 2026 con un precio medio de 176,12 euros el metro cuadrado, una cifra claramente superior a la de un año antes, cuando estaba en 155,37 euros, lo que supone una subida interanual del 13,4%. En la comparativa con el trimestre anterior, el último de 2025, sube un 2,2%.

Córdoba tuvo su punto más alto en plena etapa expansiva del mercado inmobiliario. El máximo de toda la serie se alcanzó en el tercer trimestre de 2006, con 331,01 euros el metro cuadrado, aunque en términos anuales, las medias más elevadas se concentran en 2006 y 2007, con valores por encima de 260 euros.

Después llega una larga corrección. La provincia pasa de medias anuales de 262,19 euros en 2006 y 261,88 euros en 2007 a registros mucho más bajos en la década posterior. El mínimo trimestral aparece en el tercer trimestre de 2018, con 101,14 euros el metro.