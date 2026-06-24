Piden ocho años de cárcel por violar a una joven tras conocerla en una discoteca de Ciudad Jardín

La Fiscalía provincial de Córdoba ha solicitado ocho años de prisión para un acusado de, presuntamente, violar a una joven después de conocerla en una discoteca de Ciudad Jardín. Según recoge en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, los hechos ocurrieron una madrugada de octubre de 2024, en el interior de un portal de viviendas.

En torno a las 3.40 horas, el procesado se hallaba en la discoteca y se dirigió hacia la víctima, comenzando a conversar con ella. "Con ánimo libidinoso, la invitó a salir al exterior con el pretexto de que quería hablar con ella", describe la acusación pública. Sin embargo, la fue dirigiendo "sutilmente" hasta la esquina de la calle y, "de repente, la cogió fuertemente por el cabello y consiguió introducirla en un portal".

Le retiró el teléfono móvil

En este lugar, el procesado sujetó "fuertemente" a la víctima y le arrebató el teléfono móvil "para evitar que pidiera auxilio". Acto seguido, la agredió sexualmente por diferentes vías. El encartado logró bajar los pantalones y la ropa interior a la perjudicada pese a su "total oposición", ya que se encontraba "inmovilizada", hasta lograr sus fines.

El Fiscal califica los hechos como un delito de agresión sexual, por el que reclama que se impongan ocho años de prisión. Entre otras medidas, solicita seis años de libertad vigilada y la prohibición de comunicar o aproximarse a la víctima, en una distancia inferior a 500 metros, durante nueve años. También deberá indemnizarla en la cantidad de 10.000 euros por el daño moral causado.

De su parte, la abogada que ejerce la defensa de este individuo, María del Mar Jiménez, ha solicitado la libre absolución al entender que de la prueba practicada no han quedado suficientemente acreditados los hechos que se le imputan. Lo ocurrido será enjuiciado en el próximo mes de noviembre por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba.