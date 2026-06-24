La ola de calor dispara la demanda eléctrica en Córdoba: el consumo de energía ya supera el pico de 2025

El episodio de calor extremo que atraviesa Córdoba también se ha dejado notar en la red eléctrica. Según los datos facilitados por Endesa, la punta de demanda energética registrada este martes, en pleno aviso rojo por alcanzó los 636 megavatios (MW) a las 22.23 horas, coincidiendo con una jornada marcada por el aviso rojo por altas temperaturas y valores cercanos a los 45 grados en distintos puntos de la provincia.

La cifra supone un incremento notable respecto al mismo periodo del año pasado. En esta misma fecha del año pasado la mayor punta de demanda registrada era de 517 MW, lo que evidencia el mayor esfuerzo que está realizando el sistema eléctrico para atender las necesidades de refrigeración durante la actual ola de calor.

No obstante, el máximo de demanda del verano en curso continúa siendo el registrado el pasado lunes 22 de junio, cuando se alcanzaron 671 MW a las 22.26 horas, un valor superior al contabilizado este martes.

El calor aumenta las necesidades de refrigeración en casa. / AJ González

Lejos del récord histórico

Pese a estos elevados registros, Córdoba todavía se encuentra lejos de su récord histórico de demanda eléctrica. La mayor punta registrada hasta la fecha se produjo un 8 de julio de 2015, cuando la demanda alcanzó los 1.000 MW de potencia, una cifra muy superior a las registradas durante este episodio de calor extremo.

Además, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para el martes se situó en 112,42 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 99,89 euros/MWh del día anterior, lo que supone una subida del 12,54%. Además, fue la primera vez que el precio superó la barrera de los 100 euros/MWh desde el 10 de marzo, cuando alcanzó 136,86 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El repunte coincide con la ola de calor que afecta a buena parte del país y con un aumento de las necesidades de refrigeración durante las jornadas de temperaturas extremas.