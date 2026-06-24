El oasis de Córdoba donde refrescarse y divertirse por 1 euro: la Ciudad de los Niños y las Niñas reabre sus juegos de agua

La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba, situada en la avenida Menéndez Pidal, ha reabierto esta misma semana sus juegos de agua, lo que confiere a este espacio el calificativo de oasis urbano cuando el calor arrecia con fuerza. Uno de los aspectos más positivos de visitar este parque refrescante es su precio simbólico, 1 euro para niños, jóvenes y mayores de 64 años y 2 euros para el resto.

Frente a quien no tiene piscina en casa o no puede permitirse pagar la entrada todos los días de algunas de las que hay repartidas por la ciudad, la Ciudad de los Niños se convierte en una de esas opciones donde divertirse con los más pequeños, sobre todo ahora que han llegado las vacaciones y hay que buscar planes de ocio.

Niños se divierten y refrescan en una de las atracciones acuáticas de la Ciudad de los Niños. / MANUEL MURILLO

¿Cuánto vale entrar en la Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba?

El día simple vale 2 euros para adultos y 1 euro para niños de entre 5 y 12 años, adultos con carné joven y mayores de 64 años. Además hay algunos descuentos para grupos o si se compra el carné de todo el año. En grupos de más de diez personas el precio es 1 euro por persona. El carné para todo el año tiene un coste de 15 euros para adultos y 6 para niños; el de familia numerosa vale 30 euros y 25 euros el de familia monoparental.

Además, hay descuentos del 50% para miembros de familias numerosas, para el adulto que acompañe a cada adulto y para miembros de familias en las que uno de los titulares esté en paro. Es gratuita, por otra parte, para menores de 5 años, para los miembros de una familia con todos sus titulares en paro y para personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Unos niños beben agua en unas fuentes de la Ciudad de los Niños. / MANUEL MURILLO

¿Cuándo abre la Ciudad de los Niños de Córdoba?

La Ciudad de los Niños y Niñas de Córdoba abre de martes a domingo, de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes está cerrada, salvo los que caigan en festivo, en cuyo caso se cerrará el martes.

12 atracciones de agua para darse un buen refrescón

En la Ciudad de los Niños y las Niñas, además de las atracciones habituales que funcionan todo el año, hay una docena de atracciones de agua donde refrescarse. El concepto de estas 12 atracciones es como una especie de arque acuático dentro de la Ciudad de los Niños que se llama Park of Splash.

Noticias relacionadas

Atracción acuática de la Ciudad de los Niños. / MANUEL MURILLO

Antes de su puesta en funcionamiento cada verano, estas atracciones deben pasar una serie de revisiones. Según informan desde el Ayuntamiento, siempre que hay agua es aspersión, hay que hacer la prueba de la legionelosis, además de otras pruebas, como las de calidad del agua.