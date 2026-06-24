León XIV acepta la renuncia del cordobés Juan José Aguirre como obispo de Bangassou

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del cordobés Juan José Aguirre como obispo de la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana. Le sucede Aurelio Gazzera, hasta ahora obispo coadjutor de esta diócesis africana, en un relevo que abre una nueva etapa para una de las zonas más necesitadas del país.

Aguirre, de 72 años, presentó su renuncia a Roma hace cinco años. Según ha explicado él mismo en un mensaje difundido por WhatsApp por su hermano, Miguel Aguirre, presidente de la Fundación Bangassou, aquella decisión respondió a razones de salud. El obispo ha recordado que entonces acumulaba importantes problemas médicos, entre ellos tres infartos o daños en la columna vertebral.

Sin embargo, su situación actual es distinta. “Hoy estoy mejor que hace cinco años, cuando pedí la renuncia”, señala Juan José Aguirre en ese mensaje. Por ese motivo, aunque deja la diócesis de Bangassou como obispo, seguirá en África y continuará vinculado a la labor misionera.

Juan José Aguirre seguirá en Bangui, la capital de Centroáfrica

El cordobés permanecerá en la República Centroafricana, aunque ahora estará en Bangui, la capital del país. Desde allí seguirá trabajando ligado a la Conferencia Episcopal centroafricana en cuestiones relacionadas con las misiones.

Aguirre abandonó Córdoba para trasladarse a África cuando tenía 27 años. Misionero comboniano del Corazón de Jesús, desde entonces, su trayectoria ha estado unida a Bangassou y a la atención de comunidades golpeadas por la pobreza, la violencia y la falta de recursos básicos. Su relevo como obispo de aquella diócesis no supone, por tanto, una despedida de la misión, sino un cambio de responsabilidad dentro de la Iglesia.

La Fundación Bangassou seguirá ayudando a la diócesis centroafricana

El presidente de la Fundación Bangassou y hermano de Juan José Aguirre, Miguel Aguirre, ha explicado que la entidad continuará ligada a la diócesis de Bangassou para seguir enviando ayuda e impulsando proyectos en esta zona de África.

Además, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, Miguel Aguirre ha subrayado la importancia de este nuevo escenario para la fundación y para la población local. “Para nosotros es un lujo contar con dos obispos en la zona. Juan José estará en la capital, Bangui, desde donde seguiremos trabajando con él para enviar ayuda e impulsar proyectos, como hasta ahora”.

En definitiva, la llegada de Aurelio Gazzera al frente de la diócesis de Bangassou y la permanencia de Juan José Aguirre en Centroáfrica refuerzan el vínculo entre Córdoba y Bangassou. La continuidad del misionero cordobés en el país africano seguirá manteniendo viva una relación solidaria que, durante décadas, ha convertido la ayuda enviada desde Córdoba en escuelas, atención sanitaria, acompañamiento y esperanza para los habitantes de Bangassou.

El obispo de Bangassou fue distinguido con la Medalla de Córdoba en 2025

En 2025, Juan José Aguirre fue distinguido con la Medalla de Córdoba, el reconocimiento más solemne que concede el Ayuntamiento, en un acto celebrado en el Gran Teatro junto a otros galardonados como Medina Azahara, la atleta Carmen Avilés y los bomberos del SEIS. El alcalde, José María Bellido, destacó entonces que los premiados simbolizaban “lo mejor de nuestra sociedad” y eran ejemplo de una Córdoba “más humana y más amable”, subrayando en el caso de Aguirre su solidaridad, su compromiso con los demás y el orgullo de sentirse cordobés desde su labor en África.