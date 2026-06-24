José María Bellido, alcalde de Córdoba, sobre el incendio en Las Jaras: "Estamos mucho más tranquilos que hace una hora y eso es una buena señal"

No han sido necesarios desalojos a causa del incendio de la tarde de este miércoles en Las Jaras, si bien el alcalde de Córdoba, José María Bellido, desplazado hasta la zona, ha explicado que vecinos de hasta ocho viviendas decidieron abandonarlas voluntariamente por “prudencia y seguridad” tras recibir información sobre la evolución del fuego.

En torno a las 22.40 horas, el incendio se había iniciado en torno a las 20.20, el alcalde ha trasladado un mensaje de tranquilidad. Aunque Bellido ha pedido esperar a la valoración técnica del Infoca, se ha mostrado optimista. "Estamos mucho más tranquilos que hace una hora o hace dos horas, y eso es una buena señal”, ha señalado.

El acalde de Córdoba, José María Bellido, en el centro, desplazado a la zona de Las Jaras para seguir la evolución del incendio. / CÓRDOBA

Ocho viviendas abandonadas por prudencia

El alcalde ha querido aclarar especialmente la situación de los vecinos afectados por la cercanía del fuego. Según Bellido, “ha habido ocho casas de vecinos que no es que hayan sido desalojadas, sino que, con la información que se les ha ido dando, ellos en un momento dado voluntariamente han preferido abandonar las casas por lógica prudencia y seguridad”.

La medida voluntaria se produjo en el momento de mayor preocupación por la evolución del incendio, cuando también se cortó temporalmente la carretera de Villaviciosa, a la latura del Lagar de la Cruz. Según ha confirmado Bellido, la vía ya ha podido ser reabierta.

Vecinos de la zona de las Jaras, pendientes de la evolución del incendio forestal declarado la tarde de este miércoles. / A.J. González

Medios del Infoca, bomberos y Policía Local en la zona

El Infoca ha movilizado un amplio dispositivo para combatir las llamas en la Sierra de Córdoba. Entre los medios desplazados figuran seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un subdirector del COP, tres vehículos autobomba, dos helicópteros —uno ligero y otro semipesado— y dos aviones de carga en tierra. También se han incorporado un vehículo buldócer y una unidad médica.

Bellido ha agradecido la respuesta “inmediata” del Infoca y de la Junta de Andalucía, destacando que la actuación de los medios terrestres y aéreos ha sido “fundamental” para que la situación sea ahora más favorable que en los primeros momentos del incendio.

El Ayuntamiento de Córdoba también ha colaborado con un dispositivo propio formado por ocho unidades de Policía Local, con dieciséis agentes y su jefe al frente, además de cinco vehículos de bomberos municipales procedentes tanto del parque central como del parque de Granadal.