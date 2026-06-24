El Infoca moviliza cinco grupos de bomberos, dos helicópteros, dos aviones y tres vehículos para extinguir un incendio en Las Jaras de Córdoba

Un incendio ha comenzado en la zona de las Jaras, cerca del Camino del Chaparral, en torno a las 20.20 horas, según han confirmado fuentes tanto de Emergencias 112 como del Infoca. Precisamente a esa hora, varios ciudadanos han llamado al 112 alertando de las primeras llamas en la Sierra de Córdoba, visibles también desde Las Ermitas, según apuntan las primeras informaciones.

Dos helicópteros y dos aviones trabajan en la extinción de las llamas

Posteriormente, el Infoca ha explicado, en un mensaje en la red social X, antes Twitter, que ha movilizado a cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, tres vehículos autobombas, dos helicópteros (un ligero y un semipesado), así como dos aviones de carga en tierra.

Desde la sala coordinadora del 112 también se ha activado a Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Córdoba.

Según han podido comprobar vecinos de Las Jaras, tanto las dos avionetas como los helicópteros ya trabajan en la zona, lanzando tanto agua como líquidos retardantes.

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Primeras llamas en el incendio desatado en la zona de Las Jaras, en la Sierra de Córdoba. / Ricardo Rodriguez

(Avance, habrá ampliación)