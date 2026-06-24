Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 24 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Inauguración
‘What lies in between / Lo que queda entre medias’
Comisariada por Ana Belén García Mula, con obras de Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi. Proyecto ganador de la convocatoria de comisariado Nur organizada en colaboración con PhotoEspaña 2025. Entrada libre.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Conferencia
‘El sabio universal de Córdoba’
Conferencia a cargo de Alberto Monterroso Peña, doctor en Filología Latina, profesor y escritor. Presentan: Diego Casas Cazorla y Alfonso Cost Ortiz.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Igualdad y cultura
Proyección de ‘Las líneas discontinuas’
Proyección de la película Las líneas discontinuas, bajo la dirección de Anxos Fazáns. España, 2025. 90 minutos. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Plaza de Colón.
22.00 horas.
Proyecciones
‘Simetría asimétrica’ y ‘El silencio antes de Bach’
Proyección de Simetría asimétrica, en el ciclo Cortometrajes, de Antonio Morales, con entrada libre hasta completar el aforo y El silencio antes de Bach, en el ciclo Acción Portabella, de Pere Portabella, entradas: 0,90 euros.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
19.00 y 20.30 horas.
Exposición
‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
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