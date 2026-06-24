El hospital Reina Sofía de Córdoba alerta sobre las enfermedades reumáticas: "Son las grandes desconocidas pese a su enorme impacto"

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha celebrado este miércoles una importante jornada de sensibilización sobre las enfermedades reumáticas. La actividad, bajo el lema Las enfermedades reumáticas no esperan, se ha desarrollado durante toda la mañana en el recibidor del edificio de consultas externas. Allí, los usuarios han podido conocer mejor estas patologías mediante un espacio informativo; también han podido aprender de experiencias que permiten "comprender algunas de las limitaciones y síntomas" con los que conviven a diario las personas con reúma.

Esta iniciativa, en la que también han participado pacientes y familiares, está organizada por el servicio de reumatología del hospital público cordobés, con la colaboración de una veintena de asociaciones de pacientes, y se enmarca en el 50º aniversario del centro. Especial relevancia ha tenido la Asociación Lupus de Córdoba (Acolu), cuya labora resulta "esencial para ofrecer información, acompañamiento y apoyo" a las personas afectadas.

Equipos multidisciplinares "altamente especializados"

El director gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño, ha destacado el trabajo del servicio de reumatología y de sus profesionales. "Contamos con equipos multidisciplinares altamente especializados, investigadores de primer nivel y acceso a tratamientos innovadores que permiten ofrecer una atención integral", ha afirmado. Además, ha asegurado que el hospital público seguirá "impulsando iniciativas que generen conocimiento, sensibilicen a la población y favorezcan la detección precoz como la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas”.

El objetivo, ayudar a identificar los síntomas

Por su parte, el jefe del servicio de reumatología y vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología, Alejandro Escudero, ha señalado que “las enfermedades reumáticas continúan siendo grandes desconocidas para buena parte de la población pese a su enorme impacto sanitario y social. Nuestro objetivo es ayudar a identificar sus síntomas y transmitir que cada mes de retraso en el diagnóstico puede traducirse en daño irreversible y pérdida de calidad de vida”.

La jornada informativa 'Las enfermedades reumáticas no esperan' se ha realizado en el recibidor de las consultas externas del hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

El especialista ha explicado que “trabajamos de forma coordinada con otras especialidades para ofrecer una atención altamente especializada y centrada en el paciente. Además, desarrollamos una intensa actividad investigadora y participamos en ensayos clínicos que permiten acercar, a nuestros pacientes, terapias cada vez más eficaces y personalizadas”. Finalmente, el doctor Escudero ha recordado que muchas de estas patologías pueden afectar simultáneamente a distintos órganos y sistemas, lo que hace imprescindible un abordaje multidisciplinar.

Incidencia de las enfermedades reumáticas

Las enfermedades reumáticas afectan a más de dos millones de personas en Andalucía y constituyen una de las principales causas de dolor crónico, discapacidad y pérdida de calidad de vida. Aunque tradicionalmente se han asociado al envejecimiento, muchas patologías reumáticas aparecen en jóvenes e incluso en niños, "por lo que la identificación precoz de los síntomas resulta fundamental para mejorar el pronóstico y evitar secuelas irreversibles", explica la nota del hospital Reina Sofía.