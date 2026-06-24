El gobierno municipal de Córdoba pide la dimisión de Óscar Puente por el "caos" ferroviario y su repercusión en el turismo de la ciudad

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, el popular Miguel Ángel Torrico, ha pedido este miércoles la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la situación de "caos" que vive el tráfico ferroviario a su paso por Córdoba y las consecuencias que esto está teniendo para el turismo de la ciudad.

Por un lado, Torrico ha hecho referencia al corte del tráfico ferroviario entre Sevilla y Córdoba registrado ayer y que ha durado hasta la mañana de este miércoles. Según el portavoz popular, "800 personas han estado pasando la noche sin alternativas, sin información, sin ni siquiera dotarles de los recursos necesarios para su supervivencia en una de las noches más calurosas del año".

Miguel Ángel Torrico, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

"Perjuicio" para la marca Córdoba

Pero Torrico no se ha limitado al episodio de ayer, sino a criticar una situación de la red ferroviaria que viene de lejos y que, en su opinión, está empezando a suponer una "perjuicio" para Córdoba y, en concreto, para su sector turístico. "La marca Córdoba está sufriendo un perjuicio que ya lo vemos reflejado en la cifra de visitantes. Evidentemente, si el principal acceso de los turistas a la ciudad de Córdoba, como es el tren, no funciona correctamente, eso causa un grave perjuicio a la marca Córdoba", ha incidido el popular.

Torrico ha recordado el trágico accidente de Adamuz del pasado mes de enero, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no haber aprendido absolutamente nada". "Desde el gobierno municipal exigimos responsabilidades y exigimos soluciones y exigimos que sean definitivas y que sean inmediatas", ha dicho el portavoz del gobierno local, que ha señalado directamente al ministro Puente.

"Que alguien asuma la responsabilidad y que alguien dimita porque esto es una situación que no se puede seguir manteniendo en el tiempo", ha dicho Torrico, para luego opinar que Óscar Puente "no puede seguir ni un minuto más".