Trenes
El gobierno municipal de Córdoba pide la dimisión de Óscar Puente por el "caos" ferroviario y su repercusión en el turismo de la ciudad
Torrico dice que 800 personas se han visto afectadas y sin solución ninguna ante el corte del tráfico ferroviario entre Córdoba y Sevilla
El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, el popular Miguel Ángel Torrico, ha pedido este miércoles la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la situación de "caos" que vive el tráfico ferroviario a su paso por Córdoba y las consecuencias que esto está teniendo para el turismo de la ciudad.
Por un lado, Torrico ha hecho referencia al corte del tráfico ferroviario entre Sevilla y Córdoba registrado ayer y que ha durado hasta la mañana de este miércoles. Según el portavoz popular, "800 personas han estado pasando la noche sin alternativas, sin información, sin ni siquiera dotarles de los recursos necesarios para su supervivencia en una de las noches más calurosas del año".
"Perjuicio" para la marca Córdoba
Pero Torrico no se ha limitado al episodio de ayer, sino a criticar una situación de la red ferroviaria que viene de lejos y que, en su opinión, está empezando a suponer una "perjuicio" para Córdoba y, en concreto, para su sector turístico. "La marca Córdoba está sufriendo un perjuicio que ya lo vemos reflejado en la cifra de visitantes. Evidentemente, si el principal acceso de los turistas a la ciudad de Córdoba, como es el tren, no funciona correctamente, eso causa un grave perjuicio a la marca Córdoba", ha incidido el popular.
Torrico ha recordado el trágico accidente de Adamuz del pasado mes de enero, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no haber aprendido absolutamente nada". "Desde el gobierno municipal exigimos responsabilidades y exigimos soluciones y exigimos que sean definitivas y que sean inmediatas", ha dicho el portavoz del gobierno local, que ha señalado directamente al ministro Puente.
"Que alguien asuma la responsabilidad y que alguien dimita porque esto es una situación que no se puede seguir manteniendo en el tiempo", ha dicho Torrico, para luego opinar que Óscar Puente "no puede seguir ni un minuto más".
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto