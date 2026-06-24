Flora regresará a Córdoba en octubre con cinco artistas que propondrán su reflexión en torno a lo efímero

Flora Festival Internacional de las Flores volverá a llenar las calles de Córdoba de arte floral contemporáneo del 12 al 22 de octubre en la que será su novena edición. Cinco artistas de renombre, cuatro de los cuales ya se han anunciado a la espera de conocer la elección del finalista de la convocatoria de Patio Talento, se encargarán de crear sus obras en torno al tema Efímero propuesto por la organización. Este tema subraya la propia naturaleza del festival, que gira en torno a instalaciones artísticas cuya naturaleza es radicalmente efímera. A diferencia de otras artes como la pintura o el cine, el único registro que queda de estas obras es el fotográfico, el videográfico o la memoria personal porque las herramientas de los artistas son tan efímeras como las flores.

Con la pompa y boato de cada año, todas las instituciones que respaldan el festival se han reunido en una convocatoria en la que han intervenido un número importante de patrocinadores que dan idea de cómo el músculo del festival va creciendo. Aunque no se han aportado cifras sobre las aportaciones económicas de cada institución, esta edición contará con el respaldo no solo del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación o la Junta de Andalucía sino del Cabildo Catedral, la Fundación Kutxabank, la Universidad de Córdoba o la Universidad Loyola, junto a los creadores e impulsores originarios de la idea, Zizai Cultura.

Por lo que ya se ha ido dando a conocer, Flora recibirá este año a cuatro artistas conocidos en el ámbito internacional por sus creaciones florales como son Flover NYC de Estados Unidos, Hamish Powell de Reino Unido, Taller Banegas de España y Tulipina, iraní asentada en Estados Unidos. Cada uno ocupará un patio icónico de la ciudad en edificios emblemáticos como la Mezquita-Catedral, el Museo Arqueológico o el Palacio de Orive o el Palacio de Viana, entre otros. Juan Ceña, director de Zizai Hoteles, ha recordado la progresión del festival en Córdoba, que según los estudios realizados empezó con un impacto económico en la ciudad de 16 millones que ha ido en aumento hasta alcanzar los 67 millones en la edición pasada, además de crear 127 empleos directos y recibir a más de 200.000 visitantes en estos nueve años. Un dato curioso aportado por el alcalde, José María Bellido, durante la presentación del evento ha sido que según las encuestas realizadas, el 75% de los visitantes que vienen a Flora repiten, no es la primera vez que acuden a la cita, lo que da idea de la curiosidad que despierta entre los amantes de la cultura, de las flores y de Córdoba en general.

Además de las exhibiciones, Flora organiza un amplio programa de actividades diseñadas para acercar naturaleza y cultura a todo tipo de públicos, así como de contribuir al crecimiento de la ciudad. Estas actividades, que empezarán a anunciarse próximamente, presentarán diferentes formatos, disciplinas y miradas artísticas para profundizar en la temática de la edición y cómo la naturaleza puede ser un motor de cambio para construir entornos más habitables. Además, la organización ha adelantado que próximamente se anunciará un nuevo proyecto sobre cultura y patrimonio ligado al festival.

Juan Ceña, con la imagen del cartel anunciador de Flora detrás. / AJ González

Imagen del cartel

Este año el cartel del festival ha sido creado por el estudio de diseño Underbau, que ha utilizado una obra del artista alemán Stefan Saalfeld, creador de un singular universo estético en el que convergen la tradición de la pintura clásica y las posibilidades expresivas de las tecnologías digitales.

Reflexión de los organizadores y patrocinadores

Según el director de Zizai Hoteles, Juan Ceña, el compromiso de la entidad que representa "sigue siendo el mismo que el primer día: trabajar con rigor, cuidar la calidad de cada edición y seguir construyendo un proyecto que contribuya a que Córdoba sea reconocida internacionalmente no solo por la riqueza de su pasado, sino también por su capacidad para generar cultura contemporánea desde el presente”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado que "Flora no solo se ha convertido en un evento indispensable en nuestro calendario, sino que este arraigo es extrapolable a la fidelidad y cariño tanto de las personas que cada año acuden a nuestra ciudad como de los cordobeses que, desde hace mucho tiempo, han hecho suya esta cita con la belleza y el arte efímero.”

Joaquín Alberto Nieva García, deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, ha destacado la colaboración de la institución con Flora, "que viene a unirse a la larga tradición de servicio a la sociedad y la cultura cordobesas que desarrolla la institución capitular desde hace ocho siglos".

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha asegurado que para la institución provincial, "Flora representa una magnífica oportunidad para extender esta experiencia al conjunto de la provincia, llevando el interés por el arte floral contemporáneo a nuestros municipios y haciendo partícipes de esta celebración a vecinos y visitantes de todo el territorio."

Leopoldo Izquierdo, director de Fundación Kutxabank-Palacio de Viana, ha subrayado el "carácter transformador e innovador de Flora, su expresión de la identidad andaluza y su capacidad de atracción y motor de desarrollo local".

Eduardo Lucena, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha puesto en valor “el compromiso de la Junta de Andalucía con los eventos que repercuten en la marca de Córdoba como destino turístico" mientras Manuel Rich Ruiz, vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la UCO, ha afirmado que colaborar en Flora "supone reconocer un proyecto con el que comparte la vocación de propiciar encuentros que generan nuevas formas de mirar y comprender el mundo". Por último, Miguel Romero, delegado del rector de la Universidad Loyola en Córdoba, ha destacado que la participación de Loyola en FLORA responde a la voluntad de la universidad de estar cerca de la ciudad y contribuir al desarrollo de su entorno.