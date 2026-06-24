Las farmacias de Córdoba se suman por quinto año consecutivo a la campaña Verano Saludable para proteger a los mayores del calor

Por quinto verano consecutivo, las farmacias de Córdoba se suman a la campaña Verano Saludable que promueve el Ayuntamiento de Córdoba para proteger a las personas mayores frente al calor extremo. La teniente de alcalde delegada de Mayores, Eva Contador, ha presentado la campaña este miércoles, junto al secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Antonio José Ortega, en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores Antonio Pareja, situado en la calle Los Chopos, en la zona Norte-Sierra.

La puesta en marcha de la iniciativa, impulsada por la Delegación de Mayores y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, se ha adelantado este año debido al aumento temprano de las temperaturas. “Ayer (por el martes) tuvimos ya un pico de ola de calor que hizo que adelantáramos algunas de las medidas que habitualmente tenemos en esta campaña”, ha señalado la responsable municipal.

La teniente de alcalde delegada de Mayores, Eva Contador, ha presentado la campaña este miércoles, junto al secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Antonio José Ortega, / CÓRDOBA

Cinco años de colaboración con las farmacias de Córdoba

Una de las claves de Verano Saludable es la participación continuada de las farmacias de Córdoba, que por quinto año consecutivo colaboran con el Ayuntamiento en la difusión de consejos básicos para prevenir el golpe de calor y proteger a las personas más vulnerables.

Eva Contador ha destacado que estos establecimientos son especialmente importantes para las personas mayores porque forman parte de su vida cotidiana y de su entorno más cercano. “Las farmacias las sienten como su propia casa”, ha afirmado la teniente de alcalde.

Por su parte, el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Antonio José Ortega, ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento y ha defendido el papel de la farmacia comunitaria como espacio sanitario cercano. “La farmacia de Córdoba capital participa y se adhiere a esta iniciativa, que busca mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables”, ha señalado.

Ortega ha insistido en la importancia de mantener una buena hidratación, evitar las horas centrales del día y protegerse adecuadamente frente a la exposición solar. También ha recordado que las farmacias están disponibles para resolver dudas sobre golpes de calor, protección frente al sol y posibles efectos de algunos medicamentos.

En este sentido, ha advertido de que algunos fármacos pueden provocar fotosensibilidad, como determinados antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos o antihipertensivos. Por ello, ha recomendado consultar siempre con el farmacéutico ante cualquier duda.

Entre las medidas previstas figura el reparto de entre 15.000 y 20.000 folletos informativos con consejos para prevenir golpes de calor. Estos materiales llegarán a centros municipales, farmacias de Córdoba, autobuses y medios de comunicación. Además, se distribuirán abanicos de mano para ayudar a las personas mayores a sobrellevar mejor las altas temperaturas.

7.000 mayores contactados y centros abiertos durante el verano

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene activo un dispositivo de atención a personas mayores mediante el que ya se ha contactado con 7.000 usuarios vinculados a los servicios de ayuda a domicilio y comida a domicilio. El objetivo es trasladar recomendaciones básicas de prevención y detectar posibles situaciones de riesgo durante los episodios de calor extremo.

La campaña también se apoya en los centros de participación activa para personas mayores, que permanecerán abiertos durante el verano en horario de mañana y tarde según la demanda de los usuarios. Según Contador, estos espacios son fundamentales no solo para combatir el calor, sino también la soledad no deseada.

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