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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 24 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 25 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Vera Barroso

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Isidora García Agredano

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisco Barbudo Camacho

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Fulgencio Franco Pozo

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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