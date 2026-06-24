'Escaparates con orgullo' activa la votación popular y encara su recta final con una gran fiesta abierta en Córdoba

La quinta edición de Escaparates con Orgullo vive su semana decisiva invitando a la ciudadanía a descubrir las intervenciones artísticas que durante este mes han transformado los escaparates del centro de Córdoba en espacios de creación, diversidad y reivindicación de los derechos LGTBIQ+.

Hasta el próximo 28 de junio, las 31 propuestas realizadas por artistas y colectivos en colaboración con 31 comercios y espacios de proximidad podrán visitarse de forma gratuita en una ruta urbana que convierte las calles de la ciudad en una gran galería de arte contemporáneo accesible para todos los públicos.

Desde su nacimiento en 2021, Escaparates con Orgullo ha demostrado cómo el arte puede activar nuevas formas de encuentro entre ciudadanía, comercio local y diversidad, consolidándose como una de las iniciativas culturales y comunitarias más singulares del Orgullo cordobés.

La ciudadanía elegirá uno de los premios

Una de las principales novedades de esta quinta edición es la incorporación de un Premio del Público, que será decidido mediante votación presencial a través de urnas distribuidas en todos los establecimientos participantes. Hasta este miércoles 24, cualquier persona podrá votar por su escaparate favorito utilizando unas papeletas que incluyen el listado completo de las intervenciones participantes, independientemente del comercio en el que se encuentre en ese momento. Esta nueva modalidad se suma al sistema de premios de la edición 2026, que contará con cuatro reconocimientos: Primer Premio y Segundo Premio, otorgados por un jurado formado por profesorado de las Escuelas de Arte Mateo Inurria y Dionisio Ortiz, junto a representantes de la Plataforma Córdoba por la Diversidad y Orgullo Crítico. Premio del Público, decidido mediante votación presencial en las urnas instaladas en los comercios participantes. Premio Instagram, decidido mediante votación popular a través del perfil de Instagram de Escaparates con Orgullo.

Este último reconocimiento contará como premio con una pieza cerámica creada especialmente para la ocasión por el artista Iván Ross. Además, entre todas las personas que participen en la votación presencial se realizará el sorteo de un regalo sorpresa.

Fiesta de clausura y entrega de premios

El proyecto culminará el próximo 27 de junio con una fiesta abierta a la ciudadanía en el Centro Sociocultural Luciana Centeno, donde se darán a conocer los escaparates premiados de esta quinta edición. La gala estará presentada por La Vero y Antonia, que conducirán además un Bingo Musical especial Escaparates con Orgullo, sumando humor, música y participación a una celebración concebida como punto de encuentro entre artistas, comercios, patrocinadores y público.

Tras la entrega de premios, la fiesta continuará en el Bar Amapola, con una sesión especial a cargo de los DJs Mr. White y Fredy Fred. La edición de 2026 ha reunido a 31 artistas y colectivos con 31 comercios y espacios cordobeses en una propuesta que fomenta la creación contemporánea, dinamiza el comercio de proximidad y promueve la visibilidad y defensa de los derechos LGTBIQ+ desde el espacio urbano.