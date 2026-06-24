Educación refuerza la FP en Córdoba con nuevas plazas vinculadas a la BLET y sectores estratégicos

La Consejería de Desarrollo Educativo ha presentado la nueva oferta de Formación Profesional para el curso 2026-2027, en la que Córdoba alcanza las 19.950 plazas de nuevo ingreso, la cifra más alta hasta la fecha. Una programación que se enmarca en la apuesta por un modelo formativo "conectado con el empleo" y alineado con los sectores productivos emergentes de la provincia, entre ellos la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Según los datos presentados este miércoles por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, la provincia contará con 418 ciclos formativos y cursos de especialización, dentro de una oferta global de 3.833 enseñanzas en Andalucía. En total, se incorporan 13 nuevas autorizaciones, que incluyen un grado básico, cuatro grados medios, cinco grados superiores y tres cursos de especialización.

FP orientada a la demanda de la BLET y la industria

Educación señala que parte del crecimiento de la FP en Córdoba responde a la necesidad de perfiles técnicos vinculados al desarrollo de la BLET y a la implantación de nuevas empresas en la provincia. En este contexto se refuerzan enseñanzas como el Grado Superior de Mantenimiento Electrónico (IES La Fuensanta) y el de Automatización y Robótica Industrial (IES Maimónides), considerados perfiles clave en la transformación industrial y tecnológica del territorio.

Junto a ellos, la oferta se completa con ciclos de carácter industrial y tecnológico como el Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico (La Rambla), el de Soldadura y Calderería (Peñarroya-Pueblonuevo) o el Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial (Puente Genil), así como Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (Montoro).

Presentación de las novedades de la FP en Córdoba. / CÓRDOBA

La Junta destaca además la consolidación de la FP dual, con más de 3.000 empresas cordobesas colaboradoras, dentro de una red andaluza que supera los 85.000 convenios con el tejido empresarial.

Para Molina, estos datos consolidan un modelo "conectado con el empleo, con las empresas y, en definitiva, con el futuro". En su intervención ha subrayado que la Formación Profesional "se ha convertido en una de las grandes herramientas para generar oportunidades, para fijar población al territorio y responder a las necesidades reales de nuestra economía" y ha destacado que "casi la mitad de los titulados en Formación Profesional encuentran un empleo durante el primer año tras finalizar su formación".

Asimismo, Copé ha defendido que "tenemos ya implantada toda la oferta que la BLET necesita, pero no solo consiste en tener toda la oferta implantada, sino que seguimos aumentando plazas para atender a la demanda de la base logística y de las empresas que se están instalando al amparo de este proyecto tractor".

Obras y adaptación de espacios

En materia de infraestructuras, la nueva programación de FP viene acompañada de actuaciones en distintos centros de la provincia con el objetivo de adaptar espacios a las nuevas enseñanzas. En el IES Gran Capitán de Córdoba se encuentra ya muy avanzado un aula restaurante, mientras que en Peñarroya-Pueblonuevo se están ejecutando los talleres para el nuevo grado de Soldadura y Calderería. Además, en el IES Ángel de Saavedra de la capital está prevista la construcción de un aula escenario, cuya ejecución comenzará en torno a dos semanas. En conjunto, estas tres actuaciones superan una inversión de 1,3 millones de euros y forman parte del proceso de adecuación de los centros a la ampliación de la oferta de Formación Profesional en la provincia.

Nuevas enseñanzas en distintos puntos de la provincia

Cursos de especialización

Tecnología y Gestión Quesera, en el IES La Jara de Villanueva de Córdoba.

Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias y Exposiciones, en el IES Gran Capitán de Córdoba.

Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados, en el IES Gran Capitán de Córdoba.

Grado básico

Tapicería y Cortinaje, en el IES Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río.

Grados medios

Atención a Personas en Situación de Dependencia, en el IES Averroes de Córdoba.

Mantenimiento Electromecánico, en el IES Profesor Tierno Galván de La Rambla.

Peluquería y Cosmética Capilar, en el IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra.

Soldadura y Calderería, en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo.

Grados superiores

Automatización y Robótica Industrial, en el IES Maimónides de Córdoba.

Automatización y Robótica Industrial, en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil.

Mantenimiento Electrónico, en el IES La Fuensanta de Córdoba.

Automoción, en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.

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