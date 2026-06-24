Córdoba y Sevilla se consolidan como sedes andaluzas para congresos, reuniones e incentivos

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha reforzado durante este mes de junio la promoción de Andalucía como destino de referencia para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos, conocido como turismo MICE, con una agenda de acciones profesionales que sitúa a Córdoba y Sevilla en el centro de la estrategia regional.

Estas iniciativas, desarrolladas en colaboración con entidades locales, convention bureaux, patronatos provinciales y Turespaña, congregan en conjunto a unos 300 profesionales entre compradores, agencias especializadas, organizadores de congresos, clientes corporativos y operadores del sector.

El objetivo es conectar la oferta andaluza con mercados nacionales e internacionales, generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas del destino y reforzar un segmento clave para la desestacionalización turística y la diversificación económica.

Córdoba, punto de encuentro para compradores internacionales

El eje central de la programación es el Andalucía MICE Forum 2026, que se celebra hasta el 26 de junio en Córdoba y Sevilla. La capital cordobesa ha acogido un taller de trabajo con la participación de alrededor de 60 profesionales internacionales procedentes de mercados estratégicos.

El encuentro combina reuniones entre compradores y proveedores andaluces, visitas técnicas, experiencias en espacios emblemáticos y actividades diseñadas para mostrar la capacidad de Andalucía en la organización de eventos profesionales, viajes de incentivo y congresos.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha destacado que Andalucía “cuenta con una oferta especialmente competitiva para el turismo de reuniones” gracias a su “amplia conectividad, palacios de congresos y espacios singulares, patrimonio, gastronomía y experiencia profesional para convertir cada evento en una vivencia del destino”.

Parte del Andalucía MICE Forum 2026. / CÓRDOBA

Tras su paso por Córdoba, el programa continúa en Sevilla, donde se presentan espacios, servicios especializados y experiencias vinculadas al patrimonio, la gastronomía, la cultura y la innovación.

Promoción en Suiza, Países Bajos y Granada

La apuesta andaluza por el segmento MICE no se limita al foro celebrado en Córdoba y Sevilla. Durante junio, la comunidad también ha desarrollado acciones promocionales en Zúrich, dirigidas a agencias, organizadores de congresos y clientes corporativos del mercado suizo.

Además, Granada acogió a mediados de mes una nueva edición del MIS Andalucía, organizada por el grupo Eventoplus con la colaboración del Convention Bureau y el Patronato de Granada. Esta cita reunió a compradores nacionales, agencias, asociaciones y proveedores andaluces en un formato basado en reuniones directas y actividades experienciales.

A estas actuaciones se suma una convocatoria profesional celebrada la pasada semana en Países Bajos, junto a Prodetur y el Sevilla Congress & Convention Bureau, en la que empresas sevillanas pudieron contactar directamente con la demanda holandesa especializada.

Según Bernal, estas acciones permiten “impulsar el contacto directo entre nuestras empresas y compradores especializados que toman decisiones en mercados estratégicos para la región”.

Un turismo de mayor valor añadido para Andalucía

El turismo MICE en Andalucía permite proyectar una imagen de destino competitivo, profesional y diverso, con capacidad para acoger congresos, reuniones corporativas, viajes de incentivo y grandes acontecimientos internacionales.

Este segmento tiene un impacto directo en la actividad de hoteles, espacios para eventos, agencias receptivas, empresas de restauración y transporte, además de beneficiar a propuestas complementarias vinculadas a la cultura, la gastronomía y el ocio.

Bernal ha recordado también el impulso al Andalucía Convention Bureau, concebido como un instrumento de ámbito regional para “coordinar, ordenar y potenciar el ecosistema MICE andaluz desde un modelo de cogobernanza y colaboración público-privada”.

La estrategia se alinea con el Plan General de Turismo Sostenible META 2027, que busca consolidar un modelo turístico más sostenible, competitivo y de calidad. Para Córdoba, la celebración de este foro supone una oportunidad para reforzar su posición como ciudad capaz de atraer congresos, reuniones profesionales y eventos con impacto económico más allá de las temporadas turísticas tradicionales.