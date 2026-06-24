Córdoba respira tras el calor extremo: las máximas caen hasta cinco grados respecto a la jornada récord del martes

La provincia de Córdoba ha comenzado este miércoles a salir del episodio de calor extremo que durante los últimos días ha dejado avisos rojos, noches sofocantes y temperaturas récord para un mes de junio. Aunque el calor sigue siendo intenso, los termómetros han dado una primera tregua con descensos de entre tres y cinco grados respecto a la jornada del martes, la más calurosa en lo que va de año.

Las máximas caen casi cinco grados en Montoro tras el récord nacional

El caso más significativo vuelve a encontrarse en Montoro. La localidad del Alto Guadalquivir, que el martes superó los 45 grados y registró la temperatura más alta de España, ha alcanzado este miércoles una máxima de 40,4 grados. Sigue siendo el registro más elevado de la provincia, pero supone una bajada cercana a los cinco grados respecto al día anterior y, además, no entra entre los primeros diez registros de temperaturas más elevadas en el país.

En la capital apenas supera los 39º en las horas centrales de la tarde

También en Córdoba capital se ha notado el alivio. La estación del Aeropuerto ha registrado una máxima de 39 grados a las 17.40 horas, más de tres grados por debajo de los 41,5 alcanzados durante la jornada récord del martes.

Una joven camina junto a un termómetro que marca 39 grados en Córdoba. / Víctor Castro

El resto de la provincia, entre los 34 y los 39 grados

En el resto de la provincia, las temperaturas máximas oscilaron entre los 34 y los 39 grados. La Rambla alcanzó los 39 grados. Fuente Palmera registró 38,5 grados, mientras que Espiel e Hinojosa del Duque llegaron a 37,9. Cardeña y Priego de Córdoba compartieron una máxima de 37,6 grados, Aguilar de la Frontera alcanzó los 37,5, Benamejí los 36,8 y Villanueva de Córdoba los 36,7. La temperatura más contenida de la jornada se registró en Doña Mencía, donde los termómetros se quedaron en 35,2 grados.

La bajada también se ha dejado sentir durante la madrugada. Tras varias noches marcadas por temperaturas excepcionalmente altas, los termómetros descendieron por debajo de los 20 grados en numerosos puntos de la provincia, ofreciendo un respiro a los cordobeses después de días de calor asfixiante y noches sin dormir.

Esta mejoría continuará en las próximas horas, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves un descenso aún más acusado de las temperaturas, con máximas que podrían situarse en torno a los 33 grados en la capital. Además, desaparecen los avisos por altas temperaturas en la provincia y no se descartan precipitaciones débiles durante la primera mitad del día.