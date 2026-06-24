Salud
Córdoba instala un nuevo desfibrilador en la plaza del Triunfo para reforzar su red de cardioprotección
El dispositivo, donado por la Fundación Andaluza del Corazón y la Fundación Española del Corazón, cuenta con placa solar, geolocalización, telecontrol 24 horas y llamada directa al 061
Córdoba ha sumado este martes un nuevo desfibrilador a pie de calle en la plaza del Triunfo, junto al Centro de Recepción de Visitantes, un enclave de gran afluencia de vecinos y visitantes, dentro del proyecto Córdoba Ciudad Cardiosegura.
La instalación ha sido inaugurada por la teniente de alcalde y delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa. El equipo ha sido donado por la Fundación Andaluza del Corazón y la Fundación Española del Corazón, e instalado por Almas Industries.
Se trata del tercer punto de cardioprotección a pie de calle incorporado a la ciudad dentro de esta iniciativa, impulsada por ambas fundaciones junto al Ayuntamiento de Córdoba.
Un desfibrilador con placa solar y conexión directa al 061
El nuevo dispositivo está instalado en formato tótem y cuenta con placa solar, lo que permite garantizar su autonomía sin necesidad de conexión eléctrica. Además, incorpora monitorización permanente las 24 horas, sistema de telecontrol, geolocalización y llamada directa al 061, con el objetivo de reducir al máximo los tiempos de respuesta ante una emergencia sanitaria.
El tótem incluye también un kit de intervención completo y el asistente RCP SAFE, una herramienta que guía a la persona usuaria durante la reanimación cardiopulmonar para ayudar a realizar una compresión torácica eficaz.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que cada minuto sin intervención ante una parada cardiorrespiratoria reduce en un 10% las probabilidades de supervivencia, por lo que la presencia de estos equipos en espacios públicos resulta clave para mejorar la respuesta ciudadana.
“Una herramienta de seguridad ciudadana”
Durante el acto, Cintia Bustos ha destacado que la instalación de este nuevo desfibrilador permite que Córdoba avance hacia el modelo de grandes ciudades españolas que han integrado la cardioprotección en el espacio público como “una herramienta de seguridad ciudadana”.
La delegada municipal ha señalado además que el objetivo es que Córdoba siga siendo “una ciudad preparada para responder ante emergencias”, incorporando recursos que “pueden salvar vidas”.
María Jesús Botella ha subrayado que esta iniciativa encaja con la apuesta de la Junta por una salud entendida no solo como respuesta ante la enfermedad, sino también como prevención activa. Según ha indicado, este tercer punto cardioprotegido contribuye a que tanto los cordobeses como quienes visitan la ciudad se sientan en “un entorno seguro”.
Por su parte, Dolores Mesa ha remarcado que la instalación del desfibrilador supone “un paso más” en el compromiso con la prevención cardiovascular y la protección de la ciudadanía. La presidenta de la FAC ha defendido que acercar estos recursos al espacio público puede “marcar la diferencia entre la vida y la muerte” ante una parada cardiaca súbita.
Leonard Merino ha explicado que el nuevo tótem solar reúne tecnología pensada para que cualquier persona pueda actuar “con rapidez y seguridad” en una situación de emergencia, y ha defendido que la cardioprotección debe formar parte del paisaje urbano y estar al alcance de todos.
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