Córdoba inicia 2026 con un una media de cien divorcios al mes: un 8% menos tras entrar en vigor la Ley de Eficiencia

Los juzgados cordobeses han ingresado 304 demandas de divorcio durante el primer trimestre de 2026, lo que arroja una media de un centenar de asuntos al mes. Este resultado se encuentra en la línea de lo ocurrido en 2025, pero es un 8% inferior a la cifra obtenida entre enero y marzo del año pasado, cuando se contabilizaron 330 procedimientos.

La diferencia responde, en buena medida, a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en la Justicia, que obliga desde abril del año pasado a acudir a un medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de llegar a juicio, en aquellos casos donde las parejas no han llegado a un acuerdo. En ocasiones, este trámite ralentiza la presentación de la demanda varios meses.

Descenso generalizado de asuntos contenciosos

La información difundida este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial evidencia el impacto de la nueva norma, con un descenso generalizado de los procedimientos no consensuados en Córdoba. Así, los juzgados han ingresado 203 divorcios pactados, que son un 18% más que hace un año, en tanto que los contenciosos bajan un 36%.

Edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

De otra parte, el número de separaciones acordadas se mantiene en nueve, pero las que llegan al juez sin acuerdo han bajado de ocho a dos en el último año. Con estas cifras, la provincia ha registrado 11 separaciones en total, un 35% menos que en el primer trimestre de 2025. También se ha atendido una nulidad matrimonial, un procedimiento que no se observó el año pasado.

Modificaciones de medidas y cuidado de hijos

Respecto a la modificación de medidas matrimoniales, que son aquellos procedimientos que cambian lo establecido en sentencias de divorcio y separación, hasta el mes de marzo ingresaron 65 asuntos con acuerdo, lo que representa un aumento del 27% anual. En cambio, los procedimientos sin consenso han sido 98, un 46% menos que en 2025. En total, los juzgados de la provincia han recibido 163 modificaciones de medidas, lo que supone un descenso del 30% anual en este tipo de asuntos.

La estadística alude, además, a los procesos sobre guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, donde los asuntos consensuados se han elevado un 70%, hasta los 112, y los contenciosos se han reducido prácticamente a la mitad, con 64 casos durante el primer trimestre (-49%). En total, en este periodo se han contabilizado 176 procedimientos sobre el cuidado de los hijos no matrimoniales, un 8% menos anual por la caída de los contenciosos.