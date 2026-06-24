Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RebajasEmpleos calorMontoro supera los 45 grados"Las noches son infernales"Fichaje CCFTrenes Córdoba-SevillaAlivio térmicoFallecido en AlmeríaPrevención del calorRafel Pérez MarvelNegociaciones AndalucíaParking de LepantoCaída turistas mayoAtención de mayoresRehabilitación Mezquita-CatedralPlastienvase fábrica
instagramlinkedin

Sucesos

Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar

El hombre, cliente habitual del establecimiento de la calle Libertador Juan Rafael Mora, se desplomó sobre las 8.15 horas cuando acudía a desayunar como cada mañana

Un coche de policía ante el bar donde ha fallecido de un infarto un vecino del barrio del Guadalquivir en Córdoba, acordonado a la espera del levantamiento del cadáver, la mañana de este miércoles.

Un coche de policía ante el bar donde ha fallecido de un infarto un vecino del barrio del Guadalquivir en Córdoba, acordonado a la espera del levantamiento del cadáver, la mañana de este miércoles. / M. Ruiz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La mañana se ha detenido de golpe este miércoles en el barrio del Guadalquivir de Córdoba. Un vecino de la zona ha fallecido de forma repentina en un bar de la calle Libertador Juan Rafael Mora, donde acudía habitualmente a tomar café y desayunar.

El aviso se recibió en la sala del 112 en torno a las 8.15 horas, momento en el que se movilizó a los sanitarios del 061, así como a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar su vida.

Conmoción en una zona muy transitada desde primera hora

El repentino fallecimiento ha causado un notable revuelo en esta calle del Guadalquivir, donde hay varios bares que sirven desayunos y que concentra a numerosos clientes desde primera hora de la mañana. La presencia de varios vehículos policiales y el cordón policial instalado en el establecimiento hasta el levantamiento del cadáver llamó la atención de vecinos y viandantes.

Noticias relacionadas

A las puertas del bar, varios trabajadores y un grupo de mujeres expresaban su tristeza por la muerte de este vecino, al que muchos conocían por su presencia casi diaria en el local. "Ha sido muy rápido, no ha llegado ni a tomarse el café", comentaba una vecina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  2. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  3. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  4. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  5. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  6. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
  7. La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
  8. Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto

Conmoción en el barrio del Guadalquivir por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar

Conmoción en el barrio del Guadalquivir por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar

La ola de calor dispara la demanda eléctrica en Córdoba

La ola de calor dispara la demanda eléctrica en Córdoba

Un sexagenario, condenado en Córdoba a participar en un programa de educación sexual por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

Un sexagenario, condenado en Córdoba a participar en un programa de educación sexual por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

Del rojo vivo a la desescalada: la Aemet anuncia un tregua con una bajada de las temperaturas de diez grados en Córdoba

Del rojo vivo a la desescalada: la Aemet anuncia un tregua con una bajada de las temperaturas de diez grados en Córdoba

Restablecida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla tras la subsanación del fallo eléctrico

Restablecida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla tras la subsanación del fallo eléctrico

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 24 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 24 de junio de 2026

Así afrontan los trabajadores una jornada con calor extremo: "Hay que hidratarse constantemente y buscar la sombra"

Tracking Pixel Contents