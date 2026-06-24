Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar

La mañana se ha detenido de golpe este miércoles en el barrio del Guadalquivir de Córdoba. Un vecino de la zona ha fallecido de forma repentina en un bar de la calle Libertador Juan Rafael Mora, donde acudía habitualmente a tomar café y desayunar.

El aviso se recibió en la sala del 112 en torno a las 8.15 horas, momento en el que se movilizó a los sanitarios del 061, así como a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar su vida.

Conmoción en una zona muy transitada desde primera hora

El repentino fallecimiento ha causado un notable revuelo en esta calle del Guadalquivir, donde hay varios bares que sirven desayunos y que concentra a numerosos clientes desde primera hora de la mañana. La presencia de varios vehículos policiales y el cordón policial instalado en el establecimiento hasta el levantamiento del cadáver llamó la atención de vecinos y viandantes.

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A las puertas del bar, varios trabajadores y un grupo de mujeres expresaban su tristeza por la muerte de este vecino, al que muchos conocían por su presencia casi diaria en el local. "Ha sido muy rápido, no ha llegado ni a tomarse el café", comentaba una vecina.