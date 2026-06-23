Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha denunciado este martes la “grave falta de transparencia y de respeto a los cordobeses” del Gobierno provincial del Partido Popular después de que expirase el plazo para celebrar el debate sobre el estado de la provincia, una herramienta contemplada en el reglamento orgánico de la institución para favorecer la rendición de cuentas y la confrontación de modelos sobre el futuro de Córdoba.

Saco ha recordado que el propio reglamento establece que este debate no puede celebrarse cuando resta menos de un año para las elecciones municipales, una circunstancia que ya se cumple. “El calendario ha expirado y el Gobierno del PP ha dejado pasar deliberadamente el tiempo para evitar tener que dar explicaciones”, ha señalado.

Una "decisión política", según Vox

Para el portavoz de VOX, no se trata de un simple error de agenda, sino de una decisión política. “Han cerrado el candado de la rendición de cuentas. Esto es una estrategia de silenciamiento que demuestra el miedo del Partido Popular a confrontar su gestión con la realidad de la provincia”, ha afirmado.

Rafael Saco ha criticado además que un gobierno en minoría “debería actuar con humildad, dialogar y buscar consensos” y no actuar “con una actitud de prepotencia ignorando a la mayoría de la corporación y, en consecuencia, a la mayoría de los ciudadanos de la provincia”.

El portavoz provincial de Vox ha asegurado que detrás de la propaganda institucional “la realidad es la de una provincia que sigue reclamando infraestructuras, soluciones definitivas para el agua, servicios públicos dignos y medidas frente a la despoblación”. En este sentido, ha lamentado que la única respuesta del Gobierno provincial sea “seguir aumentando la presión fiscal a los cordobeses”.

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“Cuando un gobierno no tiene ideas que defender ni capacidad para alcanzar acuerdos, la única salida que le queda es esconder el debate debajo de la alfombra”, ha subrayado. Finalmente, Saco ha advertido de que VOX seguirá llevando a la Diputación los problemas de los municipios de la provincia. “Si el Partido Popular tiene miedo a debatir, nosotros no vamos a callarnos. Córdoba merece una institución transparente, que rinda cuentas y que no utilice los plazos para esquivar a la oposición”, ha concluido.