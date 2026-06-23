La localidad de Montoro, en el Alto Guadalquivir, ha registrado la temperatura más alta de España hoy martes, 23 de junio, igualando el récord histórico en un mes de junio. En concreto, según medición oficial de la Aemet, se han alcanzado los 45,1 grados en este pueblo. Obviamente, abrimos el boletín vespertino con esta noticia. Además, hemos entrevistado a varios vecinos y comerciantes montoreños, quienes nos explican que "no se puede estar en la calle" en las horas centrales de la tarde, mientras que las noches son "infernales". Finalmente, en otro orden de cosas, destacamos que Juanma Moreno ha urgido a convocar el pleno del Parlamento para su investidura sin aclarar si Vox entrará o no en el Gobierno andaluz.

Además, destacamos estas otras noticias:

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