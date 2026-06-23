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La actualidad del martes

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La temperatura registrada en Montoro, que con 45,1º es la más calurosa de España e iguala el récord de junio; un reportaje con impresiones de vecinos y comerciantes montoreños así como el pleno de investidura de Juanma Moreno marcan el resumen del día

Clientes en el bar La Coqueta de Montoro este martes, cuando se han superado los 45º en esta localidad cordobesa, que ha registrado la máxima temperatura de España.

Clientes en el bar La Coqueta de Montoro este martes, cuando se han superado los 45º en esta localidad cordobesa, que ha registrado la máxima temperatura de España. / Casavi

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La localidad de Montoro, en el Alto Guadalquivir, ha registrado la temperatura más alta de España hoy martes, 23 de junio, igualando el récord histórico en un mes de junio. En concreto, según medición oficial de la Aemet, se han alcanzado los 45,1 grados en este pueblo. Obviamente, abrimos el boletín vespertino con esta noticia. Además, hemos entrevistado a varios vecinos y comerciantes montoreños, quienes nos explican que "no se puede estar en la calle" en las horas centrales de la tarde, mientras que las noches son "infernales". Finalmente, en otro orden de cosas, destacamos que Juanma Moreno ha urgido a convocar el pleno del Parlamento para su investidura sin aclarar si Vox entrará o no en el Gobierno andaluz.

Además, destacamos estas otras noticias:

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