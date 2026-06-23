La actualidad del martes
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La temperatura registrada en Montoro, que con 45,1º es la más calurosa de España e iguala el récord de junio; un reportaje con impresiones de vecinos y comerciantes montoreños así como el pleno de investidura de Juanma Moreno marcan el resumen del día
La localidad de Montoro, en el Alto Guadalquivir, ha registrado la temperatura más alta de España hoy martes, 23 de junio, igualando el récord histórico en un mes de junio. En concreto, según medición oficial de la Aemet, se han alcanzado los 45,1 grados en este pueblo. Obviamente, abrimos el boletín vespertino con esta noticia. Además, hemos entrevistado a varios vecinos y comerciantes montoreños, quienes nos explican que "no se puede estar en la calle" en las horas centrales de la tarde, mientras que las noches son "infernales". Finalmente, en otro orden de cosas, destacamos que Juanma Moreno ha urgido a convocar el pleno del Parlamento para su investidura sin aclarar si Vox entrará o no en el Gobierno andaluz.
- Montoro alcanza la temperatura más alta de España con 45,1 grados e iguala el récord histórico para un mes de junio
- Montoro, tras alcanzar la temperatura máxima nacional: "No se puede estar en la calle y las noches se hacen infernales"
- Juanma Moreno urge a convocar el pleno para su investidura sin aclarar si Vox entrará en el Gobierno andaluz: "Debe ser lo antes posible"
Además, destacamos estas otras noticias:
Ola de calor
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- Al hospital por un golpe de calor en Cabra: Andalucía registra otros dos casos en Cádiz y Almería
Córdoba ciudad
- Aprobada la contratación del parking en altura de Lepanto que incluirá el traslado de la plaza de la Mosca
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- Sanidad implanta un modelo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales
- Plastienvase invertirá más de 3,5 millones para ampliar su fábrica y creará 20 nuevos puestos de trabajo
- Luz verde a la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral
Sucesos
- Dos atrapados al volcar un coche tras un accidente en la avenida de Barcelona
- Detenido el presunto autor del violento atraco a un estanquero en Baena
Provincia
Deportes
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- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
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