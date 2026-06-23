La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La caída en picado de la oferta de viviendas turísticas; la condena de Ábalos a 24 años de cárcel y el aviso rojo, que ya está activo en Córdoba, por calor, marcan el inicio de la jornada
La oferta de viviendas turísticas está cayendo en picado en Córdoba. En lo que va de año, han salido del registro de la Junta un total de 158 viviendas de la capital, aunque el casco histórico y el centro, donde ese incluye la Judería, siguen concentrando la mayor presión turística. Los barrios con menos inmuebles de este tipo son El Naranjo, El Patriarca, Poniente y Levante, con menos del 5% de viviendas turísticas sobre el total de pisos. Es la noticia que abre un boletín matutino con otros dos ejes informativos. El primero, la condena de José Luis Ábalos, exvicesecretario de organización y exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, a 24 años de cárcel. El segundo, el aviso rojo por calor, que ha activado hoy la Aemet. Ayer, se registraron más de 43 grados en Montoro.
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- La ola de calor dejó ayer más de 43 grados en Montoro mientras Córdoba, en aviso rojo, se prepara para superar hoy los 44º
Además, destacamos estas otras noticias:
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