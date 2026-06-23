Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor

Los sindicatos CCOO y UGT han participado este martes en el 50 aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba donde han advertido las nuevas obligaciones a las que deben ajustarse los empresarios de la hostelería para evitar riesgos por el calor. Según Jaime Sarmiento y Aurelio Martín, responsables de Salud Laboral de UGT y CCOO, "la patronal nacional de Hostelería y los sindicatos han creado un protocolo y que todas las mejoras que se recogen por vía de convenio tienen rango de ley". Así, han recordado que "cualquier incumplimiento no supone solo que se incumpla el convenio sino que puede tener consecuencias penales".

Según la norma, los bares y establecimientos que tengan terraza deben contar con un plan de evaluación de riesgos climáticos "por el calor, inundaciones, frío y demás", ha señalado Sarmiento, "si no lo tienen, pueden ser sancionados". Además, como ocurre en la construcción, "si hay un aviso de la Aemet como el que está vigente en Córdoba ahora, las terrazas deben estar climatizadas o adaptadas, ya que si se produce un accidente laboral por calor, pueden tener problemas".

Medidas impuestas por el ALEH

El sexto Acuerdo Laboral Estatal de la Hostelería (ALEH) introduce por primera vez obligaciones sectoriales ante el calor obligando a las empresas a identificar de manera detallada los puestos de trabajo más vulnerables, sobre todo, en terrazas, espacios exteriores y cocinas, la obligación de adaptar la jornada laboral de la plantilla expuesta cuando haya avisos de nivel naranja o rojo como el que está activo en Córdoba o aplicar protocolos que incluyan dotar de zonas de sombra, pausas organizadas de hidratación o reorganización de turnos para potenciar el servicio en franjas horarias con menos impacto térmico. Si las medidas no bastan, deberán adaptar horarios, modificar o reducir la jornada e incluso suspender temporalmente la actividad en espacios exteriores.

Los sindicatos han destacado que "la prevención es una obligación de todos" y han llamado a los trabajadores de la hostelería a que "si hay algún problema se dirijan a CCOO o a UGT para denunciar los incumplimientos en materia de salud laboral". Advierten que no pretenden "denunciar automáticamente a las empresas si no tienen datos fiables", pero sí que acudirán a comprobar la situación para denunciar en caso necesario. "Lo que pedimos a la Inspección y la autoridad laboral es que esas denuncias tengan una respuesta contundente" para prevenir accidentes laborales. "No nos podemos permitir que un trabajador o una trabajadora que va a ganarse la vida no regrese a su casa porque sufra un accidente laboral", han concluido.