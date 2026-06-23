Un sexagenario, condenado en Córdoba por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

La Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a realizar un programa de educación sexual a un sexagenario que compartió vídeos donde se exhibían, entre otros delitos, violaciones a un bebé de un año y a dos niñas por parte de adultos. En su sentencia, facilitada a Diario CÓRDOBA por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la sección tercera suspende la entrada en prisión de este individuo tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio Fiscal y su defensa.

Los magistrados consideran probado que el procesado, de origen sevillano y residente en Córdoba, accedió a internet desde su domicilio entre los meses de febrero y noviembre, cuando se realizó una entrada y registro. Durante ese tiempo, utilizó el programa eMule, que le daba acceso a la red eDonkey, para el intercambio de archivos. Descargó hasta 2.781 archivos y compartió 2.369 vídeos que representaban a menores de edad en actitudes claramente sexuales.

El acusado, que contaba con 65 años de edad en el momento de los hechos, también almacenó en el disco duro de su ordenador portátil y en un dispositivo USB la cantidad de 167 y 140 archivos de material de abuso infantil para su distribución. Con el fin de que estos archivos, que descargaba y almacenaba a través de eMule, fueran distribuidos a otros usuarios de la red eDonkey, utilizó la opción del programa eMule de "compartir los archivos" con el resto de usuarios.

Difusión de violaciones a menores

El fallo indica que, entre los más de 2.000 archivos descargados y puestos a disposición para ser compartidos, fueron hallados en la carpeta Ines Rabbit Girl, que fue compartido 44 veces. En este material se representa a una niña de no más de siete u ocho años de edad, que mientras sostiene un conejito de peluche y lo muerde con ansiedad es penetrada vaginalmente por un hombre adulto, provocándole tal dolor que la menor grita y ser retuerce. La acción se repite en varias ocasiones y provoca en todas ellas la misma reacción de sufrimiento.

Público y profesionales, en la Ciudad de la Justicia. / A. J. GONZÁLEZ

Otro archivo, que fue compartido en 19 ocasiones, representa a un bebé de un año de edad "que es penetrado analmente por un hombre adulto, provocando en el menor un gran dolor que le hace llorar", indican los magistrados. En tercer lugar, otro archivo, compartido en 16 ocasiones, representa a una menor de unos seis o siete años siendo penetrada analmente. La niña "no muestra signos de dolor físico, aunque sí de ausencia", describe la sentencia.

Donativo a una asociación que defiende a los niños

Antes de la celebración del juicio, la Fiscalía modificó sus conclusiones, considerando que los hechos constituyen un delito de distribución de material de explotación infantil y que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por ello, solicitó que se le impusieran dos años de cárcel. Así, el acusado realizó un ingreso de 400 euros a favor de la asociación Redime, que defiende a la infancia ante este tipo de delitos.

En su sentencia, dictada en el mes de abril pasado, el tribunal ordena el decomiso total de los dispositivos intervenidos al condenado que alberguen imágenes de material de explotación infantil y el borrado seguro de su contenido, si no se hubiera verificado ya. Para suspender la entrada en prisión, establece las condiciones de que el encartado no vuelva a delinquir en dos años y que se someta a un programa de educación sexual relacionado con los hechos objeto del proceso.