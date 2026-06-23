Satse reclama ratios más bajas de Enfermería en Reina Sofía para mejorar la atención al paciente

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha trasladado a la dirección del Hospital Universitario Reina Sofía su preocupación por el "déficit de profesionales de Enfermería" que, a su juicio, soporta actualmente el centro hospitalario y que está generando una "creciente presión asistencial en distintas unidades".

La organización sindical mantuvo este lunes una reunión de trabajo con el equipo directivo del hospital, encabezado por su gerente, Francisco Triviño, en la que presentó un informe técnico sobre la situación de las plantillas y las ratios enfermera-paciente. El documento analiza el impacto que la actual carga de trabajo tiene tanto en la calidad asistencial como en la seguridad de los pacientes y las condiciones laborales de los profesionales.

Ratios elevadas enfermera-paciente y sus consecuencias

Según Satse, el Reina Sofía, como hospital de referencia y máxima complejidad, "mantiene en diversos servicios estructuras de plantilla que no se corresponden con el nivel actual de demanda asistencial y complejidad clínica". Esta situación, sostiene el sindicato, provoca un "desequilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades reales de atención".

Uno de los datos que recoge el informe apunta a que en determinadas unidades de hospitalización puede alcanzarse una ratio de hasta 18 pacientes por enfermera, una cifra que, según la organización, se sitúa muy por encima de las recomendaciones de organismos internacionales y de la evidencia científica, que establecen márgenes de seguridad de entre seis y ocho pacientes por profesional. Satse advierte además de que esta presión asistencial "se intensifica especialmente durante los turnos de tarde, noche y fines de semana", cuando la disponibilidad de personal es menor.

El sindicato sostiene que numerosos estudios relacionan directamente unas ratios elevadas con un aumento del riesgo de infecciones hospitalarias, complicaciones clínicas, eventos adversos e incluso estancias hospitalarias más prolongadas. A ello se suma, según denuncia, el impacto que esta situación tiene sobre los propios profesionales, expuestos a una sobrecarga continuada que puede derivar en estrés, fatiga y dificultades para desarrollar aspectos esenciales de los cuidados, como la atención personalizada o la educación sanitaria.

Ante este escenario, Satse ha planteado a la dirección del hospital una serie de medidas orientadas a corregir progresivamente el problema. Entre ellas figuran "la implantación gradual de ratios más ajustadas a la evidencia científica, el refuerzo prioritario en los turnos con mayor presión asistencial y el desarrollo de un plan de contratación estable que permita dar una respuesta estructural a la situación".

Por otro lado, el sindicato ha valorado positivamente la "disposición al diálogo mostrada por la dirección del centro" y ha defendido la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta para "mejorar tanto la atención que reciben los pacientes como las condiciones laborales de los profesionales de Enfermería".