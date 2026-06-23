Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas de uso turísticoOla de calor en Córdoba y provinciaAviso rojo por calorGolpe de calor CabraMedidas del AyuntamientoFichaje CCFCaída turistas mayoPlastienvase fábricaEstanquero BaenaLince ibéricoOlivar tradicionalJuanma Moreno investiduraAccidente Av. BarcelonaJesús León juicioÁbalos, condenado a 24 añosÁlvaro CejudoJuez Peinado
instagramlinkedin

Proyecto piloto en Córdoba

Sanidad implanta un modelo nuevo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales

La principal novedad reside en que médicos y enfermeras desarrollarán parte de su trabajo en los centros sociosanitarios, según ha explicado este martes el consejero Antonio Sanz

Antonio Sanz y José María Bellido, este martes durante una visita a la residencia Vitalia San Rafael.

Antonio Sanz y José María Bellido, este martes durante una visita a la residencia Vitalia San Rafael. / A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El consejero de Sanidad en funciones, Antonio Sanz, ha presentado este martes en Córdoba un modelo nuevo de atención sanitaria a mayores en residencias, por el que médicos y enfermeras desarrollarán parte de su trabajo en los centros sociosanitarios, con objeto de reducir los desplazamientos de los usuarios a centros de salud y a hospitales.

El nuevo sistema se está pilotando en Córdoba desde el mes de enero pasado y desde marzo se extiende al resto de Andalucía. El consejero lo ha difundido públicamente durante una visita realizada junto al alcalde, José María Bellido, a la residencia Vitalia San Rafael, uno de los centros donde se ha implantado. Antonio Sanz ha subrayado que "permitirá reducir hospitalizaciones y traslados a urgencias evitables, y facilitar circuitos preferentes con especialistas de hospital". En esta línea, ha valorado que Andalucía superará "las limitaciones históricas de la atención sanitaria en los centros sociosanitarios de personas mayores".

Coordinados desde los distritos sanitarios

Una vez puesto en marcha, contará con 647 equipos referentes de residencias trabajando en 640 centros "para mejorar la atención sanitaria a, aproximadamente, 47.000 mayores". Su labor será coordinada por 34 unidades de residencia en los distritos sanitarios. Así, cuenta con dos niveles asistenciales. De un lado, los equipos referentes de residencias, integrados por médicos y enfermeras. Estos son responsables de la atención en cada centro y trabajan ya en el 91% de las residencias andaluzas.

A.J.González Córdoba El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, presenta junto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el nuevo modelo residencial de atención sanitaria a personas mayores en Andalucía. Presentación del modelo residencial de atención sanitaria a personas mayores Residencia mayores Vitalia San Rafael

Antonio Sanz presenta el modelo nuevo de atención sanitaria a mayores en residencias este martes en Córdoba. / A.J. González

En segundo lugar, aparecen las unidades de residencias de distrito sanitario, que son de nueva creación y están integradas por médicos, enfermeras gestoras de casos y personal administrativo. Su labor consiste en aportar soporte clínico avanzado, asumir la coordinación logística y también labores de consultoría estratégica. Estas unidades de residencias están en marcha en los distritos Córdoba-Guadalquivir, Granada-Metropolitano, Jaén-Jaén Sur y Málaga-Valle del Guadalhorce, y el objetivo es extenderlas a los 34 distritos sanitarios del sistema público de salud andaluz.

Noticias relacionadas y más

Acercar la sanidad al paciente

Antonio Sanz ha detallado que los profesionales sanitarios dispondrán de un tiempo semanal para desarrollar su actividad en la residencia. "Hasta ahora, había que desplazar a los mayores a los centros de salud y a los hospitales. Inicialmente, lo que se hace es que son los médicos y enfermeros quienes se desplazarán a centros de mayores y desarrollarán prevención, asistencia y seguimiento", ha resumido acerca del nuevo modelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  2. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  5. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
  8. Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto

Sanidad implanta un modelo nuevo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales

Sanidad implanta un modelo nuevo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales

Un sexagenario condenado en Córdoba a participar en un programa de educación sexual por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

Un sexagenario condenado en Córdoba a participar en un programa de educación sexual por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

El Ministerio de Ciencia distingue a Córdoba como Ciudad de la Ciencia y la Innovación

Diario CÓRDOBA y Aquasierra sortean una entrada doble que pases una jornada refrescante en el parque acuático de Villafranca

Diario CÓRDOBA y Aquasierra sortean una entrada doble que pases una jornada refrescante en el parque acuático de Villafranca

Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

Luz verde a la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral

Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor

Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor
Tracking Pixel Contents