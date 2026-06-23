Sanidad implanta un modelo nuevo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales

El consejero de Sanidad en funciones, Antonio Sanz, ha presentado este martes en Córdoba un modelo nuevo de atención sanitaria a mayores en residencias, por el que médicos y enfermeras desarrollarán parte de su trabajo en los centros sociosanitarios, con objeto de reducir los desplazamientos de los usuarios a centros de salud y a hospitales.

El nuevo sistema se está pilotando en Córdoba desde el mes de enero pasado y desde marzo se extiende al resto de Andalucía. El consejero lo ha difundido públicamente durante una visita realizada junto al alcalde, José María Bellido, a la residencia Vitalia San Rafael, uno de los centros donde se ha implantado. Antonio Sanz ha subrayado que "permitirá reducir hospitalizaciones y traslados a urgencias evitables, y facilitar circuitos preferentes con especialistas de hospital". En esta línea, ha valorado que Andalucía superará "las limitaciones históricas de la atención sanitaria en los centros sociosanitarios de personas mayores".

Coordinados desde los distritos sanitarios

Una vez puesto en marcha, contará con 647 equipos referentes de residencias trabajando en 640 centros "para mejorar la atención sanitaria a, aproximadamente, 47.000 mayores". Su labor será coordinada por 34 unidades de residencia en los distritos sanitarios. Así, cuenta con dos niveles asistenciales. De un lado, los equipos referentes de residencias, integrados por médicos y enfermeras. Estos son responsables de la atención en cada centro y trabajan ya en el 91% de las residencias andaluzas.

Antonio Sanz presenta el modelo nuevo de atención sanitaria a mayores en residencias este martes en Córdoba. / A.J. González

En segundo lugar, aparecen las unidades de residencias de distrito sanitario, que son de nueva creación y están integradas por médicos, enfermeras gestoras de casos y personal administrativo. Su labor consiste en aportar soporte clínico avanzado, asumir la coordinación logística y también labores de consultoría estratégica. Estas unidades de residencias están en marcha en los distritos Córdoba-Guadalquivir, Granada-Metropolitano, Jaén-Jaén Sur y Málaga-Valle del Guadalhorce, y el objetivo es extenderlas a los 34 distritos sanitarios del sistema público de salud andaluz.

Acercar la sanidad al paciente

Antonio Sanz ha detallado que los profesionales sanitarios dispondrán de un tiempo semanal para desarrollar su actividad en la residencia. "Hasta ahora, había que desplazar a los mayores a los centros de salud y a los hospitales. Inicialmente, lo que se hace es que son los médicos y enfermeros quienes se desplazarán a centros de mayores y desarrollarán prevención, asistencia y seguimiento", ha resumido acerca del nuevo modelo.