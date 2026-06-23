El Real Círculo de la Amistad de Córdoba aprueba las cuentas de 2025 en su asamblea general anual

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba celebró el pasado lunes su asamblea general ordinaria, una cita en la que los socios aprobaron las cuentas del ejercicio 2025 y conocieron de primera mano la marcha de la institución.

La sesión tuvo lugar en el salón Liceo y contó con la asistencia de un buen número de socios. Tras la toma de conocimiento del acta de la asamblea anterior, aprobada por los socios interventores, el presidente del Real Círculo de la Amistad, Nicolás de Bari Millán, abrió el encuentro con un informe sobre la situación actual de la entidad.

Nuevos convenios y más actividad para los socios

Durante su intervención, el presidente informó de los nuevos convenios de correspondencia firmados en los últimos meses, que amplían la red de clubes con los que el Círculo mantiene reciprocidad. Entre ellos figuran el Real Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club de Vizcaya, el St. Johanns Club de Viena, el Casino de Girona y el Círculo de Contribuyentes de Alcalá de Henares.

Posteriormente, distintos miembros de la Junta Directiva fueron exponiendo las áreas de trabajo de la entidad. La vocal de socios, María José Campos, abordó la evolución de la masa social y destacó la creación de nuevas aulas y talleres, como el Aula Gastronómica, además de otras iniciativas que se encuentran en proceso de desarrollo.

Por su parte, el consiliario económico, Miguel Jiménez, detalló los acuerdos de colaboración alcanzados con distintas empresas, que ofrecen ventajas a los socios en sectores como la automoción, los seguros, la asesoría fiscal, financiera y laboral y el ocio.

El salón Liceo, entre los principales proyectos de la entidad

La situación de la sede y los proyectos vinculados al patrimonio del Círculo centraron también parte de la asamblea. El vicepresidente, José Díaz López, y el vocal de Infraestructura y Patrimonio, Enrique Carrasco López, explicaron el estado de la Casa y los principales proyectos en marcha, con especial atención al relacionado con el salón Liceo, uno de los espacios más emblemáticos de la institución cordobesa.

El balance del ejercicio fue presentado por la vocal primera, María Eugenia Bajo, encargada de la memoria de 2025. En su exposición se puso de manifiesto la intensa agenda de actividades desarrollada por el Real Círculo de la Amistad, tanto en el ámbito social como en el cultural, reflejo del papel que la entidad sigue desempeñando en la vida pública de Córdoba.

El tesorero, Rafael M. Gutiérrez, fue el encargado de presentar las cuentas anuales de 2025, la propuesta de distribución de resultados y la liquidación del presupuesto. La Asamblea General aprobó estos puntos por una muy amplia mayoría.

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La sesión se completó con la elección de la junta de admisión de socios para el año en curso, el nombramiento de interventores para la aprobación del acta y la información ofrecida por la consiliaria primera, Carmen Parra, sobre la subasta para la enajenación de parcelas. La noche concluyó con el habitual turno de ruegos y preguntas.