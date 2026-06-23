El PSOE denuncia "siete años en blanco" del Ayuntamiento de Córdoba en vivienda pública

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado que el balance del gobierno local del PP en materia de vivienda pública es de “siete años en blanco”, con “precios públicos de lujo” y sin promociones impulsadas directamente por el actual equipo municipal. La edil ha acusado al alcalde, José María Bellido, de presentar una gestión “inexistente” mientras aumentan los precios y las dificultades de acceso para jóvenes y familias.

Según Moya, las promociones entregadas en estos años, como San Jerónimo, Sama Naharro y Don Rodrigo, fueron diseñadas y tramitadas en mandatos anteriores. La concejala sostiene que el crecimiento residencial de la ciudad se debe, en buena parte, a la iniciativa privada vinculada a la Base Logística del Ejército de Tierra, mientras que el papel del Ayuntamiento se habría limitado a la tramitación administrativa.

Apartamento de Sama Naharro, vivienda pública en régimen de alquiler para mayores. / A. J. GONZÁLEZ

Críticas por los precios y la falta de vivienda protegida

La representante socialista ha alertado también del incremento de las viviendas de uso turístico, especialmente en el casco histórico, y de la reducción de la vivienda protegida durante los gobiernos del Partido Popular. En este sentido, ha cuestionado el anuncio municipal de elevar al 50% la edificabilidad destinada a vivienda protegida, al considerar que actualmente “ni siquiera se alcanza el 30% de reserva obligatoria”.

Moya ha señalado que los precios de la vivienda en Córdoba se encuentran en máximos históricos y que el esfuerzo económico de las familias cordobesas para comprar o alquilar una casa crece a un ritmo cada vez más difícil de asumir. También ha advertido del aumento de los desahucios y de la lista de espera de Vimcorsa, que, según sus datos, alcanza ya los 8.000 solicitantes.

Sede de la empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa. / A. J. GONZÁLEZ

Viviendas públicas por encima de los 200.000 euros

La edil ha puesto el foco en las nuevas promociones municipales, cuyos precios considera inaccesibles para buena parte de la ciudadanía. Ha citado el caso de la promoción del Campo de la Verdad, con pisos en torno a los 210.000 euros, frente a un precio medio de vivienda en Córdoba que sitúa en unos 154.000 euros.

El PSOE reclama una reducción del 10% en el precio de las promociones públicas, aprovechando que el suelo es de titularidad municipal. A juicio de Moya, esta medida facilitaría el acceso a la vivienda a jóvenes y familias que no pueden competir en el mercado libre.

Zona del Campo de la Verdad donde Vimcorsa construirá 30 VPO. / A. J. GONZÁLEZ

La concejala ha pedido al alcalde que “abandone la propaganda institucional” y empiece a construir vivienda pública a precios accesibles. La situación, concluye el PSOE, exige respuestas municipales reales para que vivir en Córdoba no se convierta en un lujo fuera del alcance de sus propios vecinos.