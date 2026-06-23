Plastienvase invertirá más de 3,5 millones para ampliar su fábrica de Córdoba y creará 20 nuevos puestos de trabajo

La empresa cordobesa Bernacor 3000 tiene previsto ampliar la fábrica de Plastienvase situada en Villarrubia, a un lado de la carretera A-431. Este martes, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) informa públicamente de la autorización dada por la Gerencia de Urbanismo a la empresa, pues esa ampliación se asentará sobre suelo rústico, lo que requiere de una serie de permisos especiales.

Bernacor invertirá casi 3,6 millones de euros en la ampliación de la planta productiva de Plastienvase (SP Group), dedicada a la fabricación de envases y embalajes de plástico. Esa ampliación busca dar apoyo logístico y de almacenamiento a la fábrica central, pues consistirá, principalmente, en la construcción de dos naves para materias primas y envases plásticos. Esta ampliación, que tiene un horizonte temporal de tres años a partir de la obtención de licencia, supondrá la creación de 20 nuevos puestos de trabajo.

Imagen de archivo de algunos de los productos que fabrica la empresa. / A. J. GONZÁLEZ

El proyecto presentado para ampliar Plastienvase

El objetivo de la empresa es construir dos naves destinadas al almacenamiento de materias primas y envases plásticos. Ambas tendrán muelles de carga y espacios logísticos. La Nave 1 tendrá una superficie construida de 7.057,79 metros y se ejecutará en la primera fase. Incluye zonas de materias primas, almacenaje, picking, maquinaria, oficinas, comedor, vestuarios y aseos. La Nave 2 tendrá una superficie construida total de 10.054,01 metros cuadrados, distribuida en planta baja y entreplanta. Incluye zonas de materias primas, almacenaje, picking, oficinas y aseos. En total, se levantarán más de 17.000 metros cuadrados nuevos en un espacio de unos 10.000 metros cuadrados que deberá urbanizarse.

Construir sobre suelo rústico

Lo que hará Bernacor 3000 es establecer una actividad industrial en suelo rústico protegido, algo que permite la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). La empresa justifica este paso urbanístico en varios pilares. Por un lado, que la actuación es de interés público por su impacto económico y laboral en la ciudad. Por otro lado, existe la necesidad de que las naves se implanten ahí porque deben estar al lado de la fábrica central. Y, por último, la actividad es compatible con el régimen urbanístico del suelo, al considerarse vinculada a una industria existente y al no inducir nuevos asentamientos.

Productos fabricados por SP Group-Plastienvase. / CÓRDOBA

Plastienvase

Plastienvase es una empresa con más de 30 años de trayectoria en Córdoba y presencia en otros países, como en Francia y Polonia. Según el proyecto presentado en Urbanismo, cuenta con 662 trabajadores, de los cuales más del 70% desarrollan su actividad en centros de la provincia de Córdoba. En la sede de Villarrubia hay 459 trabajadores, distribuidos entre servicios centrales y fabricación. El proyecto afirma que las nuevas instalaciones ayudarán a consolidar el empleo existente y permitirán crear 20 nuevos puestos de trabajo vinculados a la actuación logística. Además, la inversión industrial asociada a la liberación de espacio permitiría contratar ocho trabajadores adicionales para una nueva línea productiva.