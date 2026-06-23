La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal

El número de viviendas de uso turístico (VUT) sigue cayendo en Córdoba. La política de cancelaciones puesta en marcha por la Junta de Andalucía, los cambios normativos que restringen la puesta en marcha en las comunidades y la moratoria municipal, que desde marzo de 2025, niega nuevas licencias en los distritos Centro y Sur, está reduciendo cada vez más la oferta de este tipo de alojamientos. Solo en 2025, la Junta de Andalucía retiró del registro 506 viviendas ilegales en la capital, a las que hay que sumar otras 158 canceladas entre enero y junio de 2026. Si se contabilizan también las 374 suprimidas en 2024, el total de viviendas turísticas que han salido del mercado superan las 1.000 y aunque otras nuevas se siguen incorporando, el saldo final en este momento es negativo. El saldo negativo se debe no solo a las cancelaciones, sino al menor ritmo de incorporaciones. En 2024, se dieron de alta 1.112 nuevas viviendas mientras que en 2025 fueron 736. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, este año, de enero a junio, se han inscrito solo 70. Por primera vez, hay menos altas que bajas, el doble.

En diciembre de 2025, la provincia de Córdoba tenía 3.632 viviendas turísticas inscritas en el registro oficial de la Junta de Andalucía, de las cuales 3.325 correspondían a la capital, la gran mayoría (3.067) viviendas que se alquilan completas frente a 258 por habitaciones. En junio de 2026, en la provincia hay registradas 3.280 viviendas turísticas, es decir 352 menos que seis meses antes pese a las altas que se han ido produciendo en los distintos municipios. Atendiendo solo a la capital, desde diciembre se han suprimido 131 viviendas turísticas, reduciéndose un 4% en seis meses, por lo que quedan activas 3.194.

Los apartamentos turísticos aumentan

Casi el 92% de las viviendas turísticas que se ofertan se alquilan enteras, tanto en la capital como en la provincia. Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, esas viviendas suponen una oferta de 16.456 plazas en la capital y 18.743 en la provincia. Mientras el número de viviendas turísticas cae, el de nuevos apartamentos turísticos (otra modalidad extrahotelera) va en aumento y el año pasado crecieron un 150%. La moratoria municipal que prohíbe las viviendas turísticas en las zonas Centro y Sur no afecta a estos alojamientos.

Un apartamento turístico en Córdoba. / Noemí Caballero

Cuando la Junta de Andalucía cancela la inscripción de una VUT en el Registro de Turismo de la Junta, la vivienda pierde inmediatamente la posibilidad de operar dentro de la ley. La cancelación puede deberse a que la vivienda incumpla el marco urbanístico local; una vez que el Ayuntamiento constata que no tiene la compatibilidad urbanística obligatoria, o en el caso de Córdoba, por encontrarse en alguno de los distritos donde no está permitido y solicita la baja a la Junta; por falta de documentación requerida, por no subsanar errores, por falsedad de los datos aportados o porque la vivienda en cuestión no obtenga la autorización pertinente de la Junta, al tratarse de fincas donde la comunidad de propietarios lo haya prohibido expresamente o no haya dado el voto favorable de las tres quintas partes.

Según el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Pablo Muñoz, la inmensa mayoría de las comunidades que votaron antes del cambio normativo la concesión del permiso para que operaran viviendas turísticas en su bloque lo hicieron en contra. "De las comunidades de propietarios que hay en Córdoba, las que llegaron a votar representan una minoría, apenas un 15% del total, pero el 95% de las que votaron rechazaron la instalación de este tipo de alojamiento turístico", asegura. Con más o menos razones, no son muchos los vecinos dispuestos a compartir escalera con una vivienda turística. A raíz del cambio normativo, la situación se ha dado la vuelta.

Turistas con maletas por el centro de Córdoba. / A. J. González

Indispensable la aprobación expresa de la comunidad

Actualmente, para abrir una vivienda turística en Andalucía dentro de una comunidad de vecinos, es indispensable contar con la aprobación expresa de la comunidad (el voto favorable del 60% de los propietarios), siempre que sus estatutos no lo prohíban expresamente. Una vez superado este requisito, es necesario presentar una Declaración Responsable para obtener tu número de registro obligatorio (VUT). Según Pablo Muñoz, "desde que se puso en marcha esta medida, apenas estamos recibiendo solicitudes para votar a favor de la puesta en marcha de nuevas viviendas turísticas", algo que en su opinión, indica que "la ley ha supuesto sin duda un freno para la proliferación de pisos turísticos".

La moratoria del Ayuntamiento de Córdoba que prohíbe abrir un piso turístico en la zona Centro o Sur tiene una vigencia de tres años. El pasado mes de marzo se cumplió el primero. Esta medida provisional se adoptó en base a un informe que estableció la saturación de viviendas de este tipo en ambas zonas. Dicho informe deberá revisarse este año, según el compromiso del alcalde de Córdoba, para establecer si se mantiene y si es conveniente extenderla a otras zonas de la ciudad donde estas viviendas están proliferando. De momento, según fuentes municipales, la revisión, que deberá llevar a cabo Vimcorsa, sigue pendiente.