Turismo
La ocupación de las viviendas turísticas de Córdoba está al 50% en julio aunque Avacor prevé un repunte de reservas de última hora
La asociación niega que la oferta esté cayendo pese a los datos del registro y destaca el potencial de la agenda cultural de Córdoba y la estabilidad del sector
La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Córdoba (Avacor) ha realizado una encuesta interna entre sus asociados para valorar el registro de entradas de cara al mes de julio en el que han participado el 43% de los asociados. Según la información facilitada, los datos extraídos indican que en este momento, los niveles de ocupación provisional estén por debajo del 50% en una parte de la los consultados, algo que la asociación achaca a que "el turista actual está volcado por completo en las reservas de última hora", por lo que prevé un repunte a lo largo de las próximas semanas. No obstante, la asociación recalca que "las viviendas de uso turístico de Córdoba siguen registrando entradas constantes y disponen de plazas listas para absorber la fuerte demanda que se espera para las próximas semanas".
Según Avacor, el gran valor de atracción para este mes de julio "será, sin duda, la excelente oferta cultural y de ocio diseñada para la capital", valorando iniciativas como la apertura nocturna de museos y la programación de conciertos musicales en la capital como "herramientas de promoción inestimables".
Para concluir, Avacor insiste en que "la provincia de Córdoba no se encuentra en una situación negativa respecto a sus reservas, sino en un momento de oportunidad, con las puertas abiertas y un sector fuertemente cohesionado que trabaja de la mano con las instituciones para que Córdoba brille también en verano".
Reacción a la caída de viviendas de uso turístico en Córdoba
En cuanto al descenso del número de viviendas de uso turístico que figura en el Registro de Turismo de Andalucía y los datos de cancelaciones y altas ofrecidos por la Junta de Andalucía, que informa de 1.038 cancelaciones por incumplimientos desde 2024, y de solo 70 altas en el último año, en gran medida por la aplicación de la moratoria del Ayuntamiento de Córdoba, la presidenta de Avacor, Raquel Castro, ha lanzado a sus asociados "un mensaje de tranquilidad y optimismo de cara a la temporada estival". Castro "desmiente categóricamente que el número de viviendas esté sufriendo un descenso" y asegura que "el mercado se mantiene en una absoluta y sólida estabilidad". Asegura la asociación que no les constan "cancelaciones significativas y que el flujo sigue su curso natural".
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