Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba ha presentado este martes un nuevo plan de formación para cofrades que comenzará el próximo mes de octubre y que nace de un amplio proceso de escucha realizado entre las propias hermandades y cofradías de la provincia.

El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Juan José Jiménez Gueto, ha explicado que esta iniciativa responde a una de las principales demandas expresadas por los cofrades. "Era una de las necesidades que más reclaman las hermandades y cofradías", ha señalado durante la presentación, destacando la satisfacción de la Delegación por haber podido dar respuesta a una inquietud compartida por el mundo cofrade.

El proyecto ha sido diseñado por un equipo formado por Juan José Romero, Diego Delgado y Adolfo Ariza, quienes serán los encargados de poner en marcha el programa durante el próximo curso pastoral.

Formación reglada, continua y adaptada a las hermandades

Durante la presentación, Diego Delgado ha destacado que se trata de una formación "reglada, organizada y continua", estructurada en dos cursos académicos. Para ello, la Diócesis pondrá al servicio de las hermandades los recursos formativos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, una institución con décadas de experiencia en la formación de laicos.

Por su parte, Adolfo Ariza ha subrayado que el programa ha sido concebido como una formación "de cofrades para cofrades". El claustro estará integrado por laicos vinculados al mundo de las hermandades y con formación especializada en Ciencias Religiosas como sacerdotes, juristas, economistas, expertos en comunicación, técnicos de Hacienda o especialistas en patrimonio.

Presentación de la formación. / AJ González

Los contenidos abarcarán desde el conocimiento de la Sagrada Escritura, los Evangelios y los fundamentos de la teología hasta cuestiones relacionadas con la gestión de hermandades, la comunicación, la liturgia, la economía, el liderazgo o las buenas prácticas de gobierno.

Gratuito y abierto a todos los cofrades

Uno de los aspectos que más quiso destacar la Delegación es que el curso será completamente gratuito y no tendrá carácter obligatorio para formar parte de una junta de gobierno. "No es un requisito ni para quienes ya forman parte de una junta ni para quienes quieran presentarse en el futuro", han explicado los responsables del programa, que insisten en que el objetivo es ofrecer recursos, herramientas y materiales que ayuden al buen desarrollo de la labor de las hermandades.

La formación está dirigida a todos los cofrades, aunque se anima especialmente a participar a quienes desempeñan responsabilidades en juntas de gobierno, vocalías o equipos de trabajo.

Sedes en Córdoba, Lucena y Pozoblanco

El plan se desarrollará entre octubre y mayo durante dos cursos consecutivos. Las sesiones tendrán lugar una vez al mes, en horario de 11.00 a 13.30 horas, en tres sedes: el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez de Córdoba, el Centro de Orientación Familiar de Lucena y la Casa del Obispado de Pozoblanco.

Los participantes deberán asistir al menos al 60% de las sesiones y, al finalizar el itinerario, elaborar un pequeño proyecto aplicable a la realidad de su propia hermandad. "Queremos que esta formación tenga un resultado concreto dentro de las hermandades", ha señalado Gueto.

La inscripción podrá realizarse a través de un formulario accesible mediante código QR incluido en la guía del alumno, disponible junto al resto de información en la página web de la Diócesis.

Aunque todavía no existe una previsión de matrícula, los responsables reconocen que afrontan el inicio del programa con optimismo. "Estamos ilusionados y las sensaciones son muy buenas", han concluido.

La iniciativa surge tras analizar 226 cuestionarios válidos procedentes de 186 hermandades y cofradías, que reunieron más de 23.500 respuestas. Los resultados reflejaron una clara demanda de formación: el 87,2% de los participantes reclamó materiales y recursos formativos; el 73% consideró necesaria una preparación específica para quienes desempeñan responsabilidades de gobierno; y el 66,8% apoyó la creación de itinerarios para nuevos hermanos.